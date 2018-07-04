"Черное золото": как американцы спровоцировали рост цен на нефть

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Утро среды ознаменовалось ростом цен на нефть на мировых рынках. Причиной скачка цен на "черное золото" стали данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого вида сырья в США за прошлую неделю снизились больше ожиданий. Инвесторы, в свою очередь, позитивно восприняли эту информацию. Об этом сообщило РИА Новости.

По состоянию на 8 часов утра стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 78,14 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 74,62 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 29 июня коммерческие запасы нефти в США опустились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 412,1 миллиона баррелей. При этом запасы бензина опустились на 3,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 438 тысяч баррелей.

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Эксперты ожидают, что запасы в стране за период опустились на 3,538 миллиона баррелей, или на 0,85%, до 413,1 миллиона баррелей. Министерство энергетики США сообщит свою оценку по запасам за прошлую неделю в четверг, 5 июля.

По мнению аналитиков, которое приводит агентство Рейтер, снижение показателей связывается с одной стороны с пиком сезона автомобильных поездок в Северной Америке, что приводит к росту спроса на бензин, а с другой стороны — с перебоями в поставках из Канады в США. Отключение работы предприятия Syncrude Canada с уровнем добычи примерно в 360 тысяч баррелей в день, как ожидается, продлится до конца июля.

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Инвесторы также обращают внимание на санкции США против Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.