11:58 04 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD16.81
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Добыча нефти, архивное фото.

"Черное золото": как американцы спровоцировали рост цен на нефть

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
52 0 0

Нефть на мировых рынках дорожает на данных о снижении запасов в США.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Утро среды ознаменовалось ростом цен на нефть на мировых рынках. Причиной скачка цен на "черное золото" стали данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого вида сырья в США за прошлую неделю снизились больше ожиданий. Инвесторы, в свою очередь, позитивно восприняли эту информацию. Об этом сообщило РИА Новости

По состоянию на 8 часов утра стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 78,14 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 74,62 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 29 июня коммерческие запасы нефти в США опустились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 412,1 миллиона баррелей. При этом запасы бензина опустились на 3,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 438 тысяч баррелей.

Нефть
© Sputnik / Nicu Goncear
Трамп заявил об искусственном завышении цен на нефть в мире

Эксперты ожидают, что запасы в стране за период опустились на 3,538 миллиона баррелей, или на 0,85%, до 413,1 миллиона баррелей. Министерство энергетики США сообщит свою оценку по запасам за прошлую неделю в четверг, 5 июля.

По мнению аналитиков, которое приводит агентство Рейтер, снижение показателей связывается с одной стороны с пиком сезона автомобильных поездок в Северной Америке, что приводит к росту спроса на бензин, а с другой стороны — с перебоями в поставках из Канады в США. Отключение работы предприятия Syncrude Canada с уровнем добычи примерно в 360 тысяч баррелей в день, как ожидается, продлится до конца июля.

У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки>>>

Инвесторы также обращают внимание на санкции США против Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.

По теме

Трамп летит к Путину просить: США очень нужна российская нефть
Игра, в которой победили и русские, и саудовцы: нефть и ОПЕК+
Пикин: такими будут цены на нефть в 2018 году
Теги:
Brent, мировые рынки, баррель, стоимость, нефть, цена, США, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

  • Эстафета 100х10 км, для Книги рекордов Гиннеса проходила на стадионе Кадриорг
    Назло рекордам

    Эстония побила еще не утвержденный рекорд Военно-воздушных сил Великобритании в эстафете и может оказаться в книге рекордов Гиннесса.

  • Женская часть парада
    Обронила туфельку

    Одна из участниц парада в Минске, приуроченного ко Дню Независимости, прошла в колонне без туфли.

  • Единые национальные экзамены
    Жаркая пора

    Почему единые национальные экзамены в Грузии со следующего года могут быть перенесены с лета на весну?

  • Школа
    Быть в форме

    О том, как форма повлияет на развитие индивидуальности школьника и какие преимущества она имеет, читайте в материале Sputnik.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Кто виноват?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.

  • Второй Президент Армении Роберт Кочарян
    Ждем с нетерпением

    Экс-президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Специальный следственный комитет для дачи показаний по делу 1 марта.

  • Архивное фото Астаны
    Двухмиллионная Астана

    В Астане ведется подготовка к проживанию в столице двух миллионов человек, заявил аким столицы Казахстана Асет Исекешев.

  • Петр Гассиев
    Ура, каникулы!

    Почему парламент Южной Осетии ушел на летние каникулы на месяц раньше обычного?

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Акула стащила женщину в воду
Опасный отпуск: акула схватила женщину, а очевидцы продолжали снимать видео
Северный поток 2
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться