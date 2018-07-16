Путин: Россия готова продлить контракт на транзит газа с Украиной

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину. Об этом Путин заявил во время совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом после их совместной встречи в Хельсинки.

"Россия готова сохранить этот транзит, мы готовы продлить этот контракт, который истекает в 2019 году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", — сказал Путин.

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Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. "Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах. "Нафтогаз" настаивает, что решение касается только активов в Швеции.