Газовый вопрос в переговорах Путина и Трампа: что "светит" региону

Молдавский политолог Корнелиу Чуря считает, что по газовому вопросу у Путина и Трампа есть возможность договориться.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не политизируют газовый вопрос, а обращают внимание на экономические аспекты, заявил Sputnik молдавский политолог Корнелиу Чуря.

© Sputnik / Ivan Rudnev Путин: Россия готова продлить контракт на транзит газа с Украиной

В понедельник в Хельсинки президент России и лидер США провели первую встречу вне рамок многосторонних международных форумов. Их беседа один на один продолжалась два часа десять минут. После завершения переговоров в расширенном формате главы государств провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Путин отметил, что Россия и США могли бы работать над регулированием мирового рынка нефти и газа. Кроме того, российский лидер заверил, что РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.

По мнению политолога, газовый вопрос является одним из ключевых для всего региона.

"Для Трампа важно продвигать экономические интересы США и вопросы сжиженного газа, об этом говорил Путин на пресс-конференции. Для России важно не потерять возможность торговать газом с Европой. То есть здесь у обеих сторон есть шансы договориться", — сказал Чуря.

По его мнению, "если и Россия, и США, и Европа могут говорить об этой теме с точки зрения экономики, а не политики, то тогда данный вопрос может быть разрешен в сторону выгоды для обеих сторон".

"И американцы смогут продавать свой сжиженный газ, и Россия сможет продвигать газ через Украину и построить новый газовый поток", — отметил политолог.

© Sputnik / Miroslav Rotari Будет ли в Молдове российский газ в 2019 году

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

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Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. "Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах. "Нафтогаз" настаивает, что решение касается только активов в Швеции.