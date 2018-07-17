Как доллар отреагировал на исторический тет-а-тет Путина и Трампа

Американская валюта демонстрирует колебания после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. После исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа курс доллара к мировым валютам не демонстрирует единой динамики, а инвесторы в данный момент оценивают итоги переговоров президентов России и США, отмечает РИА Новости. © Sputnik / Sergey Guneev Результаты переговоров Трампа и Путина: как встретились два соперника

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,03% — до 94,49 пункта.

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Участники рынка оценивают итоги первой полноформатной встречи Путина и Трампа, которая прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Теперь внимание трейдеров направлено на предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник он выступит перед сенатом США с полугодовым отчетом о монетарной политике.