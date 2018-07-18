Эксперт рассказал, зачем России держать 40 миллиардов долларов в госдолге США

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Россия должна иметь вложения в американские гособлигации в размере порядка 40 миллиардов долларов для поддержания операций на валютном рынке. Центробанк России может воздержаться от активных действий по сокращению вложений в госдолг США, считает профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине России и Центральном банке РФ.

"Определенное количество долларов у Центрального банка в резервах должно быть, это необходимо для поддержки операций на валютном рынке. Компании же все равно проводят экспортные операции, в основном в долларах, значит, нужна долларовая ликвидность. Поэтому какое-то количество резервов, я думаю, в размере около 40 миллиардов долларов должно быть, чтобы не возникало проблем с ликвидностью", — сказал Вьюгин РИА Новости.

По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и РФ выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.

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"Сейчас нельзя делать какое-то определенное заключение, что негативный тренд сменился на позитивный. Скорее, здесь, поскольку пауза некая возникла, мне кажется, Центральный банк может пока уже воздержаться от активных действий по сокращению. Это ожидания, решение принимается все равно в другом месте", — заключил Вьюгин.

Центробанк России после апрельской статистики заявил, что диверсифицирует международные резервы, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.