"Нафтогаз" готов к мировому соглашению по судам с "Газпромом"

Руководитель украинской госкомпании заявил, что "Нафтогаз" готов к мировому соглашению с "Газпромом", но не без условий.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. "Нафтогаз" готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев, пишет РИА Новости.

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши (России — ред.) предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2", — цитирует Коболева пресс-служба "Нафтогаза".

© Sputnik / Ivan Rudnev Путин: Россия готова продлить контракт на транзит газа с Украиной

Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии, в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.