Неожиданность на рынке криптовалюты: биткоин дорожает

По мнению экспертов, восходящее движение курса может продолжиться с целью тестирования уровня в 8 тысяч долларов за биткоин.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Данные торгов показали, что цена биткоина (bitcoin) во вторник растет, а нисходящий тренд, наблюдавшийся на протяжении последних месяцев, сломлен.

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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, биткоин подорожал на 3,8%, до 7,948 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,53%, до 7,956 тысячи долларов.

Другие криптовалюты в отличие от биткоина дешевеют: Ethereum снижается в цене на 1,03%, до 463,05 доллара, Ripple — на 2,59%, до 0,448 доллара, Bitcoin Cash — на 2,02%, до 805,44 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 290,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 47% всего рынка криптовалют.

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На ход торгов влияют три фактора, отметил исполнительный директор Zichain Сергей Ковтуненко.

"Во-первых, "натуральные" потоки участников рынка — среднесрочные покупки или продажи криптовалюты в больших объемах; во-вторых, спекулятивные потоки алготрейдеров и внутридневных трейдеров; в-третьих — принудительные покупки или продажи маржинальных трейдеров", — заявил эксперт.

По его мнению, на данный момент решающим выступает фактор "натуральных" покупок криптовалюты.

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"Далее, после пробития технического уровня в 7,5 тысячи долларов за биткоин, алготрейдеры и иные технически ориентированные трейдеры будут стремиться довести курс в технической покупке до следующего значимого уровня в 8 тысяч долларов. Вместе с этим, открытые позиции в короткой продаже закрываются принудительно в рамках short-covering", — считает Ковтуненко.

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Он делает вывод, что восходящее движение курса может продолжиться с целью тестирования уровня в 8 тысяч долларов за биткоин. Если динамика курса будет и дальше развиваться аналогичным образом, тренд на увеличение курса продолжится и свыше этой отметки — однако для этого необходимо хотя бы временное завершение спекулятивных атак. Минимум июля выше минимума июня, что является признаком восходящего движения, также отметил аналитик.