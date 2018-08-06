14:04 06 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.13
  • USD16.52
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Нефть

Черное золото: почему цены на нефть поползли вверх

© Sputnik / Nicu Goncear
Экономика
Получить короткую ссылку
62 0 0

Так, в понедельник, 6 августа, цена за баррель марки Brent возросла до 73 долларов.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Мировые цены на нефть в понедельник утром в плюсе, инвесторы отыгрывают новости СМИ о снижении добычи нефти Саудовской Аравией в июле, а также данные по уменьшению числа буровых установок в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщило РИА Новости

По состоянию на 7.56 (по московскому времени) стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 73,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,47%, до 68,81 доллара за баррель.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение действует с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий договоренностей. Как уточняли министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Игорь Юшков
© Sputnik
Эксперт: при этих условиях цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель

Инвесторы отыгрывают и данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Компания сообщила в пятницу, что за неделю по 3 августа общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на четыре штуки, или на 0,4% — до 1,044 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 90 штук, или на 9,4%. Количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на две, или на 0,23%, до 859 единиц, а газодобывающих — на три, или на 1,6%, до 183 штук.

По теме

Трамп летит к Путину просить: США очень нужна российская нефть
Хуршудов: цены на нефть вырастут, если Трамп продолжит спорить с ОПЕК
Геннадий Шмаль: цены на нефть зависят от целого ряда факторов
Теги:
Brent, баррель, стоимость, нефть, цена, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • UH-60A Black Hawk (Blackhawk) helicopter
    Латвийские ястребы

    Америка ради поддержания своей внешней политики и национальной безопасности дала Латвии добро на покупку четырех дорогостоящих боевых "Черных ястребов".

  • Берег Балтийского моря, архивное фото
    Смерч над Клайпедой

    Водяная воронка находилась на значительном расстоянии от берега и не нанесла урона ни отдыхающим, ни строениям.

  • Эстонский военнослужащий в Мали
    Эстонское спокойствие

    Эстонские военнослужащие вылетели в Республику Мали для участия в миротворческой операции "Бархан" под руководством Франции.

  • 300-летний алтарь Матери Божьей Розария в Фарном костеле
    Как 300 лет назад

    В главной католическом костеле Гродно открыли и освятили 300-летний алтарь Матери Божьей Розария, реставрация которого длилась больше двух лет.

  • Машины службы полиции Испании
    Длинная рука закона

    В испанской Марбелье полиция задержала граждан Грузии и Армении. Один из задержанных – третий по влиянию "вор в законе" в России.

  • Клоп
    Спасти урожай

    О том, как можно спасти урожай от мраморного клопа в Абхазии и насколько вредитель распространен в России – в материале Sputnik.

  • Прилавок с фруктами на рынке, фото из архива
    Большие возможности

    Перед азербайджанскими производителями после обострения отношений России и Запада открываются широкие перспективы выхода на российские рынки.

  • Мхитар Гераци стал основоположником средневековой армянской медицины
    Армянский Гиппократ

    Авторы проекта "Это Армения" рассказывают о жизни выдающегося средневекового армянского врачевателя Мхитара Гераци.

  • Мужчина во время намаза
    Сохранить прошлое

    Власти Восточно-Казахстанской области намерены восстановить уникальную 111-летнюю деревянную мечеть, которая медленно разрушается без должного ухода.

  • Сумоисты во время соревнований. Архивное фото
    Игры кочевников

    Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет о японском виде единоборств — сумо.

  • Президент Эмомали Рахмон, архивное фото
    По всей строгости

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал ряд законов, предусматривающих ужесточение наказания за коррупцию и призыв к терроризму.

  • Рыба на форелеводческом заводе
    Зарыбить Узбекистан

    Форель и черный сазан: в Узбекистане совместно с Китайской академией рыбоводства будут разводить новые виды рыб.

  • Военнослужащие ЮВО готовят к полету беспилотный летательный аппарат
    И дрон не пролетит

    Подразделения российской военной базы отразили атаку боевых дронов "противника" на стартовую позицию "С-300" в Южной Осетии.

  • UH-60A Black Hawk (Blackhawk) helicopter
    Латвийские ястребы

    Америка ради поддержания своей внешней политики и национальной безопасности дала Латвии добро на покупку четырех дорогостоящих боевых "Черных ястребов".

  • Берег Балтийского моря, архивное фото
    Смерч над Клайпедой

    Водяная воронка находилась на значительном расстоянии от берега и не нанесла урона ни отдыхающим, ни строениям.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мир рока: музыкальный фестиваль "Нашествие" прошел в Тверской области
Хаски в морозильнике
Щенок хаски быстро сообразил, куда нужно спрятаться от жары
Валютные поступления за июнь 2018
Перечисления граждан Молдовы за июнь 2018 в валюте

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться