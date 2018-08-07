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Посол США в Румынии Ганс Клемм

Где деньги, Ганс: румынский министр воззвал к американскому послу

© Facebook / U.S. Embassy Bucharest
Экономика
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Министр финансов Румынии предложил американцам сотрудничать взаимовыгодно, но посол США, по словам румынского чиновника, только пожал плечами.

БУХАРЕСТ, 7 авг — Sputnik, Драгош Думитриу. Министр финансов Румынии Еуджен Орландо Теодорович в интервью румынским СМИ заявил, что провел очень интересный разговор с послом США в своей стране Гансом Клеммом (Hans Klemm).

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В частности, румынский чиновник, по его же словам, поинтересовался у американского дипломата, будет ли Вашингтон решать с Бухарестом торговые вопросы столь же основательно, как Бухарест делает это в отношении Вашингтона.

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"В ходе встречи я напомнил послу США о том, что 20 лет назад наши страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, и уже неплохо было бы перейти от документов к конкретным действиям. За четыре миллиарда (долларов — ред.) мы закупили новые (американские — ред.) ракеты, и теперь мы хотим, чтобы столько же, четыре миллиарда, было вложено в совместный бизнес с румынскими фирмами", — отметил Теодорович, которого цитирует ro.sputnik.md.

По его словам, Бухарест "очень рад тому, что базы США находятся теперь в Румынии, но сколько сегодня Штаты вкладывают в эту страну?".

"Вы покупаете еду, воду, униформу у румынских фирм? Так должны решаться вопросы впредь. Посол США не отреагировал в ответ, только пожал плечами вместо того, чтобы ответить на эти вопросы", — заметил Теодорович.

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Теги:
ракеты, торговля, Еуджен Орландо Теодорович, Ганс Клемм, США, Румыния, Экономика, бизнес и финансы
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