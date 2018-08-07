Где деньги, Ганс: румынский министр воззвал к американскому послу

БУХАРЕСТ, 7 авг — Sputnik, Драгош Думитриу. Министр финансов Румынии Еуджен Орландо Теодорович в интервью румынским СМИ заявил, что провел очень интересный разговор с послом США в своей стране Гансом Клеммом (Hans Klemm).

© Sputnik / Miroslav Rotari В Румынии осквернен дом узника Бухенвальда и Освенцима

В частности, румынский чиновник, по его же словам, поинтересовался у американского дипломата, будет ли Вашингтон решать с Бухарестом торговые вопросы столь же основательно, как Бухарест делает это в отношении Вашингтона.

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"В ходе встречи я напомнил послу США о том, что 20 лет назад наши страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, и уже неплохо было бы перейти от документов к конкретным действиям. За четыре миллиарда (долларов — ред.) мы закупили новые (американские — ред.) ракеты, и теперь мы хотим, чтобы столько же, четыре миллиарда, было вложено в совместный бизнес с румынскими фирмами", — отметил Теодорович, которого цитирует ro.sputnik.md.

По его словам, Бухарест "очень рад тому, что базы США находятся теперь в Румынии, но сколько сегодня Штаты вкладывают в эту страну?".

"Вы покупаете еду, воду, униформу у румынских фирм? Так должны решаться вопросы впредь. Посол США не отреагировал в ответ, только пожал плечами вместо того, чтобы ответить на эти вопросы", — заметил Теодорович.