Как будто что-то кольнуло: доллар "дернулся", названа главная причина

В пятницу трейдеры валютного рынка ждут данных от министерства труда США по потребительским ценам в стране в июле.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Курс доллара в пятницу утром растет к большинству мировых валют в ожидании выхода ежемесячных данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Восстание доллара и евро: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

Индекс "американца" (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 95,59 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1519 доллара с 1,1528 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Нацбанк Молдовы тоже отметил, что в пятницу "американец" отыграет у нацвалюты два бана и будет торговаться по 16,484 лея.

В пятницу трейдеры валютного рынка ждут данных от министерства труда США по потребительским ценам в стране в июле. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в отчетном месяце ускорилась до 3% с 2,9% в июне. Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен в месячном выражении на 0,2% после повышения на 0,1% месяцем ранее.