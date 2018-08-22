Купюры в 500 евро отменяют — как быть гражданам Молдовы

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Год стремительно катится к осени, а там и зима не за горами. И самое время напомнить жителям Молдовы, что выпуск купюры номиналом 500 евро к концу 2018 года будет прекращен.

Причина — борьба с коррупцией и отмыванием денег. Крупные купюры в 500 евро быстро стали любимыми деньгами взяточников и мафии, которая осуществляет свои денежные операции преимущественно в наличных.

© Sputnik / Rodion Proca Гырбу: обладатели банкнот номиналом в 500 евро не должны впадать в панику

Времени для подготовки у рядовых граждан было более чем достаточно — о своем решении Европейский центробанк заявлял еще два года назад. Чтобы не провоцировать панику, Евросоюз заявил, что старые купюры будут выводиться из обращения постепенно, по мере возвращения их в банки из торговли, чтобы не создавать проблем для граждан стран ЕС.

Однако уже понятно, что проблемы неизбежно возникнут у жителей стран, которые не входят в Евросоюз. Уже весной этого года некоторые финучреждения Молдовы прекратили прием купюр номиналом 500 евро. У банков есть полное право отказываться от работы с этими купюрами, так как евро не является платежной валютой для Молдовы.

Экономисты считают, что для паники нет оснований, хотя и советуют гражданам Молдовы как можно скорее избавиться от купюр в 500 евро. По их прогнозам, даже если банки откажутся принимать эти банкноты, обменные пункты еще некоторое время будут вести с ними операции.

В крайнем случае, граждане Молдовы, которые владеют такими банкнотами, смогут потратить или обменять их на территории одной из стран ЕС, где купюры в 500 евро останутся законным платежным средством и после окончания 2018 года.