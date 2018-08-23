Путин: Европе нужен "Северный поток-2", потому что газ там заканчивается

По словам президента Владимира Путина, Россия является оптимальным поставщиком газа для Европы, и при увеличении потребления и уменьшения собственной добычи проект "Северный поток-2" ей необходим.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Российский президент Владимир Путин провел встречу со своим финским коллегой Саули Нийнистё, передает РИА Новости, в рамках которой он заявил, что Россия является оптимальным поставщиком газа для Европы, и при увеличении потребления и уменьшения собственной добычи проект "Северный поток-2" ей необходим.

"При таких масштабах, которые Россия поставляет в Европу, и при таком расстоянии между источниками этого газа, между пунктами добычи и пунктами сдачи — Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики", — сказал Путин.

Он отметил, что объемы потребления газа постоянно растут.

"Газпром", например, почти на 13% увеличил поставки в страны Евросоюза. А собственные ресурсы в европейских странах — Норвегии, Великобритании истощаются. Это так называемый "медицинский факт", установленный экспертами", — отметил Путин.

Растущий спрос готова удовлетворить РФ — для этого строится "Северный поток-2".

При этом российский президент заверил, что Россия готова конкурировать со всеми в поставках газа в Европу, надеется на честную конкуренцию.

Также Путин заявил, что считает полезной свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, российский лидер выразил надежду, что к Вашингтону придет осознание бесперспективности политики санкций.

"Что касается нашей встречи с президентом Трампом, я оцениваю ее положительно, считаю, что она была полезной. Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые считались спорными", — сказал Путин.

Он добавил, что обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что считает новые санкции США контрпродуктивными и бессмысленными действиями и выразил надежду, что в США это скоро поймут.

"Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов. Дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь, это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", — заявил Путин.

Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Поднимая темы безопасности в Европе, Владимир Путин коснулся вопросов наращивания контингента НАТО у российских границ, а также размещения элементов ПРО США в ряде государств Европы. Путин заявил, что Россия приветствует инициативы по снижению напряженности, но вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США вблизи своих границ.

Российский лидер подчеркнул, что РФ не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, а те продолжают это делать.

"Мы не выдвигаем наши воинские контингенты вдали от наших границ к странам НАТО, а инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам, увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений", — сказал Путин.

Путин отметил, что американская система ПРО, элементы которой появились в Европе, может быть использована не только для обороны, но и для пусков ракет. Россия обязана реагировать на действия вблизи своих границ, заявил Владимир Путин.

"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ в непосредственной близости появляются элементы американской системы ПРО", — сказал Путин.