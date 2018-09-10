Транзит газа через Украину сокращается: что сообщили в "Укртрансгаз"

С начала текущего года объем транзита голубого топлива через Украину в страны Европы, в том числе Молдову сократился.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Согласно данным "Укртрансгаза", объем транзита через Украину российского газа в Молдову и страны Европы сократился в январе-августе 2018 года на 3,8 миллиарда кубометров, то есть на 6%.

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 58,2 миллиарда кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 3,8 миллиарда кубометров, или на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении.

По данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 31 августа составляет 14,6 миллиарда кубометров. Импорт газа из стран Европы уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На данный момент единственным полноценным источником газа Молдовы является российский концерн "Газпром". Голубое топливо поступает в нашу республику транзитом через Украину.