ЕС продлил санкции против России

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против физических лиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба совета.

Ограничительные меры продлены "до 15 марта 2019 года".

"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций",- говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России на 2018 и 2019 годы на уровне апрельского, говорится в сообщении фонда по итогам консультаций с Москвой.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Почувствуют ли в Молдове санкционные войны США и России

"Экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов. Благодаря эффективной политике правительства и более высоким ценам на нефть <…>, в 2018 году рост прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, чему способствуют рост кредитных и иных дополнительных доходов населения", — сказано в документе.

Пока все спали: Путин прибыл на учения "Восток-2018", а в ЕС хотят отменить сезонное время>>>

При этом среднесрочные перспективы остаются ограниченными из-за "структурных узких мест" и затяжных последствий санкций, уточняется в сообщении. Без структурных реформ рост составит около 1,5% ВВП, а монетарная политика к концу 2019 года стабилизирует инфляцию примерно на уровне 4%, заключают эксперты МВФ.