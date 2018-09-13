ЕС продлил санкции против России

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против физических лиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба совета.
Ограничительные меры продлены "до 15 марта 2019 года".
"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций",- говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России на 2018 и 2019 годы на уровне апрельского, говорится в сообщении фонда по итогам консультаций с Москвой.
"Экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов. Благодаря эффективной политике правительства и более высоким ценам на нефть <…>, в 2018 году рост прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, чему способствуют рост кредитных и иных дополнительных доходов населения", — сказано в документе.
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При этом среднесрочные перспективы остаются ограниченными из-за "структурных узких мест" и затяжных последствий санкций, уточняется в сообщении. Без структурных реформ рост составит около 1,5% ВВП, а монетарная политика к концу 2019 года стабилизирует инфляцию примерно на уровне 4%, заключают эксперты МВФ.
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