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Трубы для газопровода Nord Stream 2 в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинского трубопрокатного завода

"Северный поток - 2": почему российский газ так важен для Меркель

© Sputnik / Sergey Guneev
Экономика
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Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Проект "Северный поток-2" важен и значим для Берлина, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии. Об этом сообщило РИА Новости.

"Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, наша потребность в газе на самом деле будет расти", — отметила Меркель.
При этом она подчеркнула, что Украина должна остаться транзитером газа.

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Путин: Европе нужен "Северный поток-2", потому что газ там заканчивается

"Мне приятно, что комиссар Шевчович примет участие в переговорах с Россией, я надеюсь, это произойдет в будущем. Если у нас есть проект "Северный поток", то нам, возможно, удастся реализовать проект "Северный поток-2", — сказала она.

По словам канцлера, она надеется, что проект турецкого газопровода также воплотят в жизнь.

Путин на встрече с Меркель: Россия — надежный поставщик газа в Европу>>>

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Дании.

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Теги:
Северный поток-2, газопровод, строительство, газ, Ангела Меркель, ФРГ, Берлин, Германия, Экономика, бизнес и финансы
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