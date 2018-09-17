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Президент России и лидер КНР в ходе встречи на Восточном экономическом форуме.

Одна труба хорошо, а две лучше: о чем договорились Москва и Пекин

© Sputnik / Михаил Климентьев
Экономика
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По предварительным прогнозам, к 2035 году потребность Китая в поставках российского газа возрастет до 100-110 миллиардов кубометров.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. По результатам Восточного экономического форума и встречи с президентом России Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин поручил подчиненным в кратчайшие сроки согласовать все формальности для начала строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Какие объемы поставок газа имеются ввиду, и как сложится энергетическое сотрудничество России и Китая — в материале РИА Новости.

Труба помощи

По словам министра энергетики России Александра Новака, все технические условия для строительства нового газопровода через Алтай в существующем транспортном коридоре уже согласованы, осталось "чуть-чуть договориться". Глава Минэнерго добавил, что речь идет о поставках порядка 30 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения: контракт между "Газпромом" и CNPC предполагает прокачку по строящемуся газопроводу "Сила Сибири" 38 миллиардов кубометров ежегодно. Предполагается, что часть новой ветки, проложенной по территории России, будет длиннее на 450 километров.

"На переговорах с президентом Путиным председатель Си Цзиньпин сообщил, что поставил задачу в кратчайшие сроки закончить согласование контракта о поставках газа по западному маршруту", — сказал журналистам Новак на ВЭФ.

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© Photo : мпгу.рф
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О строительстве газопровода по западному маршруту заговорили еще в 2006-м, однако рамочное соглашение подписали только через восемь лет. Причина, по которой сейчас Пекин просит ускорить реализацию проекта, очевидна — несмотря на торговую войну с США, китайская экономика продолжает быстро расти. Соответственно, растут и потребности в энергоресурсах: в 2017-м потребление газа в КНР увеличилось на 15% (до 237 миллиардов кубометров в год), а за первое полугодие 2018-го — на 17% относительно аналогичного периода прошлого года.

Это значит, что рано или поздно даже нового маршрута через Алтай будет мало. По мнению экспертов, к 2030-му потребление голубого топлива в Китае удвоится и достигнет 480 миллиардов кубометров в год. Учитывая, что собственная добыча увеличивается гораздо медленнее, единственный способ обеспечить надежные поставки газа — закупки в России.

"По нашим среднесрочным прогнозам, к 2035 году потребность в поставках российского трубопроводного газа в Китай составит от 80 до 110 миллиардов кубометров", — отметил Алексей Миллер.

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Чтобы сохранить статус самого надежного поставщика энергоресурсов, "Газпрому" придется наращивать добычу. Именно этим сейчас и занимаются в российской компании: по словам Миллера, в этом году объемы извлеченного из недр топлива увеличатся почти на пять процентов, до 495 миллиардов кубометров. При этом большинство аналитиков уверены, что и показатель в 500 миллиардов кубометров может быть превзойден.

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Однако трубопровод — не единственный способ доставки энергоресурсов в Китай. Вместе с развитием общей газотранспортной системы двух стран КНР наращивает закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Уже в прошлом году на СПГ пришлось 19% общего экспорта голубого топлива в портфеле "Газпрома".

Другие страны региона также расширяют сотрудничество с российской газодобывающей компанией. На рабочей встрече Алексея Миллера и президента южнокорейской KOGAS в рамках ВЭФ были озвучены весьма впечатляющие цифры. В этом году Сеул увеличил закупки российского СПГ почти на 20%. Если в 2017-м терминалы Южной Кореи приняли 1,9 миллиона тонн топлива от "Газпрома", то только в первой половине текущего года танкеры из России отгрузили 1,2 миллиона тонн.

Заинтересована в российском СПГ и Япония. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, Россия поставила на японский рынок 668 тысяч тонн сжиженного газа только в январе этого года. И в Токио намерены увеличить закупки: на ВЭФ премьер Синдзо Абэ, выразив желание расширить сотрудничество с Москвой, признал, что без российского СПГ глобальный топливный рынок не может быть стабильным.

Сергей Агибалов
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"Российский СПГ из Северного Ледовитого океана, благодаря совместной работе с Японией, станет огромным стабилизирующим фактором для мирового рынка", — подчеркнул Абэ.

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Хорошие перспективы для России открываются и на рынке энергоресурсов Вьетнама. В ходе официального визита главы правящей в этой стране компартии Нгуен Фу Чонга в Сочи в начале сентября был подписан меморандум о поставках российского СПГ и развитии совместных проектов в газовой электрогенерации.

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Теги:
"Сила Сибири - 2", газопровод, строительство, "Газпром", Си Дзиньпин, Алексей Миллер, Владимир Путин, Пекин, Китай, Москва, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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