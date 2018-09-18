Как выглядят новые деньги: что надо знать жителям Молдовы о купюрах евро

Обновленные купюры номиналом в 100 и 200 евро поступят в обращение в конце мая 2019 года.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро. Как сообщается на официальном сайте структуры, на купюрах появятся новые инновационные элементы защиты от подделок. Усовершенствованные банкноты войдут в обращение с 28 мая следующего года.

Купюры номиналом 5,10, 20 и 50 евро нового поколения ранее уже бы запущены в оборот. Подлинность обновленных "соток" и "двухсоток" можно будет также проверить методом "коснись, посмотри и наклони".

На голограмме, расположенной в верхней части серебряной полосы, изображены миниатюрные символы "€", которые более четко выделяются под прямым светом.

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При разглядывании купюры на свету на серебряной полосе можно увидеть портрет героини древнегреческой мифологии — Европы, архитектурные детали и большой знак евро.

Некоторые элементы, в частности цифры "100" и "200" в левом нижнем углу, меняют свой цвет при рассмотрении под разными углами, и в них можно разглядеть знаки евро.

Немного изменен и формат купюр. Теперь их ширина не будет отличаться от купюры номиналом в 50 евро, а вот длина останется прежней. Как отметили в Центробанке, одинаковая ширина у банкнот достоинством в 50, 100 и 200 позволит быстрее их обрабатывать на специализированных машинах. Кроме того, как подчеркнули в структуре, такой формат удобен для использования в бытовом формате, то есть для кошельков, а значит, как полагают эксперты, повысится их износостойкость.

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Помимо элементов безопасности, которые можно рассмотреть, на обновленных банкнотах, появятся знаки, предназначенные для проверки на специализированных аппаратах.

В то же время цвет, в целом, цвет купюр останется прежним — зеленоватый у банкноты номиналом 100 евро и желтовато-коричневый — у 200 евро.

Ранее было объявлено, что выпуск купюры номиналом 500 евро к концу 2018 года будет прекращен.