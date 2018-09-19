Газ - на вес золота: на Украине голубое топливо будет стоить гораздо дороже

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Ощутимое повышение тарифов на газ для рядовых потребителей на Украине произойдет во второй половине 2019 года. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.

"Это решение (повышать цены постепенно — ред.) стоит трактовать однозначно — основное повышение цен произойдет во второй половине 2019 года, после президентских выборов", — сказал Беспалов.

Он также выразил мнение, что повышение цен на газ "не добавит властям популярности", но так как это уже не первое такое потрясение для населения, то вряд ли это окажет серьезное влияние на ситуацию в стране.

Во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. Также Коболев уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается. Повышение цены на газ для населения — одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита.

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