Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

По мнению миллиардера нынешняя финансово-экономическая обстановка в мире очень напоминает времена Великой депрессии, господствовавшей в США в 30-е годы прошлого века.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Нового финансового кризиса можно ожидать в ближайшие два года, заявил одному из бизнес-изданий американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио, пишет РИА Новости.

По его словам, экономический цикл делится на несколько стадий. Первоначально долги растут вместе с доходами от производства, а стоимость активов увеличивается. Из-за растущих долгов центробанки переходят к ужесточению денежно-кредитной политики.

В дальнейшем процентные ставки опускаются практически до нуля. Экономика входит в стадию депрессии, а центробанки переходят к политике количественного смягчения, скупая активы.

"По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 30-е годы прошлого века", — сказал Далио, напомнив об экономической и политической обстановке в мире во время Великой депрессии.

При этом в подобных условиях увеличивается разрыв между бедными и богатыми, что способствует росту популизма, отметил миллиардер.

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Предыдущий глобальный финансовый кризис, переросший в глобальную рецессию, возник в 2008 году после банкротства четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers.