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Китай, США

Китай отменил торговые переговоры с США

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Экономика
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Пекин, отклоняя переговоры, придерживается своего стремления избегать переговоров под давлением.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. После нового раунда введения пошлин Китай отменил торговые переговоры с США, сообщает РИА Новости.

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Официальная позиция Китая заключается в том, что Пекин, отклоняя переговоры, придерживается своего стремления избегать переговоров под давлением.

При этом Китай оставляет открытой возможность начать новые переговоры с Вашингтоном в следующем месяце.

Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Решение вступило в силу 24 сентября, с 1 января тарифы вырастут до 25%. Китай тогда же заявил, что в ответ на новые пошлины США с 24 сентября вводит симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.

Геворг Мирзаян, международный обозреватель
© Photo : Личный архив Г.Мирзаяна
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Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

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В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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Теги:
переговоры, Китай, США
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