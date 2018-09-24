Ответ ОПЕК+ для Трампа: добываем нефти достаточно, на цену не влияем

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ обошлось без сенсаций – страны подтвердили цель стремиться увеличить добычу нефти до уровня 100-процентного выполнения соглашения. Вместе с тем немного новаторски прозвучала мысль о том, что конкретные цифры не столь важны, главное – сохранить достигнутый баланс рынка.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию, пишет РИА Новости. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих тогда пояснял, что июньское решение подразумевает косвенное перераспределение квот на сокращение добычи, а отвечать за это будет министерский мониторинговый комитет (JMMC). В итоговом релизе, однако, такие детали прописаны не были, а новая цель соглашения была обозначена как общее возвращение к его 100%-ному соблюдению.

НЕ ВЛИЯЕМ НА ЦЕНЫ

Заседание министерского комитета ОПЕК+ 23 сентября проходило на фоне ожидания рынком начала действия санкций США против Ирана. Это случится в начале ноября, но уже влияет на цены на нефть. В такой ситуации рынок гадал, не решат ли страны ОПЕК+ дополнительно нарастить свою добычу. Так, 21 сентября агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что ОПЕК+ обсуждает дальнейшее увеличение добычи нефти на еще 500 тысяч баррелей в сутки из-за падения предложения со стороны Ирана.

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За наращивание добычи агитировали и США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за три дня до заседания министерского комитета ОПЕК+ в своем официальном аккаунте в Twitter заявил: "Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и, тем не менее, они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!". Столь эмоциональный призыв, однако, не привел к нужному для США эффекту.

Аль-Фалих по сути заочно ответил американскому лидеру, уже не в первый раз подчеркнув, что цель ОПЕК+ заключается не в цене нефти. "Я не могу отвечать за цены, потому что напрямую не влияю на них. Но на что я напрямую могу влиять, так это на обеспечение рынка нефти достаточным предложением… Саудовская Аравия и другие нефтепроизводители, участвующие в сделке ОПЕК+, не стремятся к конкретному уровню цен на нефть", — сказал аль-Фалих.

Министр энергетики РФ Александр Новак, говоря о цене нефти, отметил: "Она сбалансирована и, на мой взгляд, учитывает, в том числе, и геополитические факторы и некоторые ожидания".

ДОБЫВАЕМ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НАДО КЛИЕНТАМ

Накануне заседания мониторингового комитета Новак сообщил журналистам, что уровень выполнения соглашения ОПЕК+ в августе составил 129%, а в воскресенье он заявил, что ОПЕК+ сможет уже в сентябре-октябре увеличить добычу до уровня 100-процентного выполнения соглашения. Причем саудовский министр энергетики подчеркнул, что предложение на мировом рынке нефти в настоящее время находится на достаточном уровне даже при выполнении сделки ОПЕК+ на 129%.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в свою очередь заявил, что, по мнению Эмиратов, у ОПЕК+ достаточно свободных мощностей для увеличения добычи нефти до уровня 100% выполнения условий венского соглашения, а ситуация на рынке с уровнем коммерческих запасов нефти стабилизировалась после июньского решения ОПЕК+. По оценкам Саудовской Аравии, свободные мощности всей группы ОПЕК+ составляют более 2 миллионов баррелей в сутки, из них только у саудитов 1,5 миллиона баррелей.

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При этом возможное сокращение предложения на рынке нефти после введения США санкций в отношении Ирана министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи в интервью агентству Блумберг оценил в 600 тысяч баррелей в сутки.

"Как я уже сказал, даже не достигая 100% (уровня выполнения соглашения ОПЕК+ — ред.), мы видим, что коммерческие запасы нефти слегка увеличиваются. Так что мы считаем, что предложений на рынке в последние три месяца, с июня, было достаточно. И это также отражает тот факт, что спрос был небольшой. Причина, по которой Саудовская Аравия не увеличила добычу больше, это потому, что все наши клиенты получают столько баррелей нефти, сколько они хотят, и не просят больше", — заявил журналистам аль-Фалих.

Так, по его словам, спрос на нефть в октябре ожидается выше сентябрьского уровня, но он будет удовлетворен нефтепроизводителями на все 100%.

БАЛАНС КАК ЦЕЛЬ

По итогам заседания мониторингового комитета министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил журналистам, что комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения в ближайшие месяцы. В течение дня, однако, участники встречи мониторингового комитета в своих комментариях постепенно стали отходить от конкретных цифр, говоря о целях сделки ОПЕК+, и больше заявляли о достижении баланса.

"Достижение 100%-ного уровня выполнения соглашения, на самом деле, очень подвижная цель, это не фиксированная цифра. И что бы ни произошло в будущем, сейчас мы считаем, что если говорить об изменениях в предложении, то оно будет отвечать условию достижения 100%-ного уровня", — сказал аль-Фалих журналистам.

Позднее, на пресс-конференции по итогам заседания комитета, саудовский министр сообщил, что ОПЕК+ готова адекватно и быстро ответить на любое возможное изменение предложения на рынке нефти, чтобы сохранить его сбалансированным.

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То есть, ради сохранения баланса возможно как наращивание, так и сокращение добычи.

О важности поддержания баланса говорил и глава российского Минэнерго.

"Впереди у нас, действительно, есть, как об этом говорили мои коллеги, большие неопределенности по ряду направлений, которые, к сожалению, сегодня мы отмечаем на глобальных экономических рынках. И, конечно, нам придется еще очень, много-много потрудиться всем вместе для того, чтобы достичь целей и обеспечить исполнение наших общих договоренностей в целях достижения равновесия на рынке", — заявил Новак.

В настоящее время, по его словам, мировой рынок нефти ещё частично находится в дефиците, хотя и незначительном: "Мы же видим, что остатки (запасов нефти — ред.) снижаются… Просто уровень динамики снижения уже гораздо ниже".