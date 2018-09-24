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Газокомпрессорная станция

Когда немцы не возражают: кто в ФРГ выступил за "Северный поток - 2"

© Sputnik / Ivan Rudnev
Экономика
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Союз промышленников Германии выступает за строительство нового газопровода из России.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Германия не должна под давлением США отказываться от проекта "Северный поток — 2", считает председатель Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф. Об этом сообщило РИА Новости.

"Еще мы можем получать газ через трубопроводы. У нас есть один. Для надежности поставок экономика выступает за второй канал", — заявил Кемпф в интервью одному из немецких изданий.

"Трамп скорее устанавливает связь между этим каналом и своим сжиженным газом. Но я вижу большую проблему, когда третье государство вмешивается в наше энергоснабжение", — сказал он.

Трубы для газопровода Nord Stream 2 в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинского трубопрокатного завода
© Sputnik / Sergey Guneev
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"Тот факт, что цена добычи низкая, еще ни о чем не говорит. Газ еще нужно перевезти через Атлантику… Для транспортировки он должен быть в жидком виде, а потом его опять нужно сделать газообразным. Вот тогда можно обсудить тему цены и надежности поставок", — добавил Кемпф.

Кроме того председатель BDI затронул тему возможного введения пошлин на импортируемые в США автомобили.

"Если Трамп хочет продавать больше машин, он должен строить конкурентоспособные автомобили. А при помощи пошлин будет ли США развивать свои предприятия? Нет, конечно нет. Они законсервируют экономику, в том плохом виде, в котором она сегодня частично существует", — сказал Кемпф.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Ранее США требовали от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

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Теги:
газопровод, строительство, газ, Федеральный союз немецкой промышленности, Берлин, Германия, Экономика, бизнес и финансы
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