Неожиданно: что заставило Эрдогана и Меркель защищать российский газ

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отстаивал право закупать газ у России в споре с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщило РИА Новости.

Лидеры пообщались 11-12 июля на саммите НАТО в Брюсселе.

"Трамп сказал участникам: "Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег". О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50 процентов нашего природного газа из России, а если мы не будем его покупать, наши граждане будут мерзнуть зимой. Потом в разговор вступила канцлер Германии Меркель, которая сказала, что Германия получает 38 процентов газа и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз", — сообщил Эрдоган журналистам.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Трампизм для Восточной Европы

По словам президента, США продолжают санкционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как нельзя установить справедливый мировой порядок по принципу "прав тот, кто сильнее".

Эрдоган подчеркнул, что его страна не присоединится к санкциям США, вводимым в одностороннем порядке.

"Смех в зале (на сессии Генассамблеи ООН — ред.), когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто демонстрирует мнения участников", — добавил он.

Энергетическая политика США

Поставки энергоресурсов по всему миру — один из важнейших пунктов в повестке американской администрации. В середине июля глава ЕК Жан-Клод Юнкер после консультаций с Трампом заявил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа при условии конкурентоспособных цен.

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С помощью СПГ Вашингтон стремится потеснить Россию — лидера поставок энергоресурсов на европейский рынок. В американской администрации уверяют, что преследуют исключительно благие цели — диверсифицировать рынок ЕС и не дать Москве использовать поставки энергоресурсов "как способ давления на европейских партнеров".

Также Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный потока — 2", заявляя, что он сделает Европу "зависимой от российских энергоресурсов".