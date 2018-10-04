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Трубы для газопровода Северный поток - 2.

Германия подписала приговор американскому газу

© Sputnik / Sergey Guneev
Экономика
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Поставщики сжиженного газа из США в Германию неконкурентоспособны — об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, посвященном энергетической политике.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В МИД Германии подчеркнули: зависимости от России в энергоснабжении, на что указывает Дональд Трамп, не существует. Между тем российская доля в топливном балансе Германии, несмотря на стремление диверсифицировать поставки, уже подбирается к 50 процентам, сообщает РИА Новости.

Крупнейший рынок

По итогам 2017 года "Газпром" установил абсолютный рекорд экспорта газа — поставки в Европу выросли на восемь процентов. Германия остается для российского монополиста крупнейшим рынком. В прошлом году Берлин купил у Москвы 53,4 миллиарда кубометров газа — тоже рекорд. И это не предел. По прогнозам главы российского Минэнерго РФ Новака, в ближайшие десять лет Европа может увеличить импорт российского трубопроводного газа на 100 миллиардов кубометров — за счет снижения собственной добычи и роста потребления.

В Минэнерго США тем временем бьют тревогу.

Еще в 2017-м, проанализировав рынок энергоресурсов до 2050 года, в министерстве пришли к выводу: в ближайшие 20 лет Старому Свету никак не обойтись без российского газа. Не помогут Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов и США, признали в ведомстве.

Трубы для газопровода Nord Stream 2 в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинского трубопрокатного завода
© Sputnik / Sergey Guneev
"Северный поток - 2": почему российский газ так важен для Меркель

Но Вашингтон не оставляет попыток изменить ситуацию.

Трамп опасается: Германия будет получать 60-70 процентов энергии из России с помощью нового трубопровода "Северный поток — 2", но в то же время Берлин хочет, чтобы Вашингтон продолжал защищать страну от угрозы с востока. Такой положение вещей американский лидер назвал "неприемлемым" и заявил: ЕС должен закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США — ради своей же безопасности.

Берут там, где дешевле

Тем не менее на вопрос, нужен ли Германии и Европе американский СПГ, лучше всего отвечает рынок. Не нужен, и причина банальна: cжиженный газ из США почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного. Заявление МИД Германии лишь подтверждает: локомотив европейской экономики не готов политизировать газовые контракты, как это делают Польша и Литва.

"Но они покупают американский СПГ в мизерных объемах: пришел танкер, его торжественно встретили, а дальше дело не идет. И для Литвы, и для Польши "Газпром" остается основным поставщиком. Доля российского концерна в газовом балансе Польши почти та же, что и у Германии", — отмечает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Газокомпрессорная станция
© Sputnik / Ivan Rudnev
Когда немцы не возражают: кто в ФРГ выступил за "Северный поток - 2"

По его мнению, в ответ на давление Трампа немцы пытаются перекинуть мяч американцам, давая понять: когда будете конкурентоспособны по сравнению с трубопроводным газом из России, тогда и приходите.

"Такое заявление — еще одно подтверждение общей позиции Германии относительно "Северного потока — 2" и американского СПГ", — добавляет Сергей Пикин, глава российского Фонда энергетического развития.

Поток миллиардов в Россию: США бессильны это остановить>>>

Сжиженный газ не нужен Европе и с точки зрения энергетической безопасности, если принимать во внимание развернутые Вашингтоном торговые войны. Наконец, у Германии нет необходимой инфраструктуры для получения газа из-за океана, и это скорее следствие того, что закупки американских углеводородов она считает нецелесообразными.

Терминалы не для газа из США

В июле глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал: Европа построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США. Наблюдатели, впрочем, отмечают, что глава Еврокомиссии немного приукрасил действительность: Европа действительно готова строить СПГ-терминалы, но не ради американцев, а из-за грядущего сокращения объема добычи в Нидерландах — второго по величине производителя газа в ЕС.

По нормам Евросоюза, каждая страна обязана иметь три источника поставки. Наряду с Россией и Норвегией, третьим будет СПГ-терминал, вот только газ, приходящий туда, может быть любым, необязательно американским.

Сергей Агибалов
© Sputnik / Александр Натрускин
Скупой платит дважды: в Польшу доставили сжиженный газ из США

"Американский СПГ сейчас экспортируется куда угодно, только не в ЕС. Более того, снижается импорт в Европу СПГ в целом. При этом ЕС располагает техническими возможностями нарастить импорт, так как инфраструктура недозагружена. Строительство нового терминала в Германии с этой точки зрения ничего не изменит", — указывает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.

Взаимная зависимость

Что касается утверждений Трампа о "зависимости" Германии от России — это попытка политизировать процесс энергетического сотрудничества, считают аналитики рынка. В отличие от США, Россия играет по рыночным правилам — предлагает хороший продукт по рыночным ценам и обеспечивает высочайшую надежность поставок. А любое сотрудничество строится на взаимной зависимости.

"Немецкие компании участвуют в добыче на территории России, и "Газпром", соответственно, получил доли в сбытовых компаниях. Поэтому, по сути, часть газа Германия получает от своих же компаний, которые работают на территории России. Оформляются эти поставки, естественно, через "Газпром", потому что у него монополия на экспорт", — поясняет Юшков.

Таким образом, Германия — крупнейший покупатель российского газа — зависит от России, а Россия, в свою очередь, — от Германии как от крупнейшего рынка. Это нормальная экономическая ситуация.

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Теги:
выгода, Северный поток-2, сжиженный газ, экономика, поставки, "Газпром", Вашингтон, Берлин, Германия, Москва, США, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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