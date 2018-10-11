Мигрант из Молдовы, бди: названы лучшие страны для работы

Сингапур стал лучшей страной для экспатов по данным ежегодного опроса Expat Explorer.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. В рейтинге учитывался не только уровень доходов, но и качество жизни в каждой из стран, пишет РИА Новости. По соотношению этих показателей город-государство Сингапур становится лидером списка уже в четвертый раз. За ним следует Новая Зеландия, а третью строчку занимает Германия. Также в пятерку вошли Канада и Бахрейн.

Также приводится список стран с самыми высокими зарплатами для мигрантов, работающих легально. На первом месте оказалась Швейцария (202 тысячи долларов в год). Следом идут США (185,1 тысячи долларов), Гонконг (178,7 тысячи долларов) и Китай (172,7 тысячи долларов).

© Sputnik / Alex McNaughton Сколько зарабатывают молдаване в Великобритании: признания гастарбайтера

Также 45 процентов участников опроса отметили, что стали получать более высокую зарплату за свою работу по сравнению с оплатой труда на родине. В среднем после переезда экспатам удается получить дополнительно 21 тысячу долларов годового дохода.

Где в России самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Эксперты отмечают, что значительная разница зарплат в разных регионах России — давно известная проблема, поэтому при составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

Города-лидеры по заработкам в РФ

Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

Близкий результат у Салехарда — 3,55. На третьей и четвертой позициях два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).

Пятую строчку в рейтинге занимает Москва, где соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора составляет 2,97. Это заметно меньше, чем в первой четверке, но намного больше, чем в среднем по стране.

Эксперты также отмечают, что в городах-миллионниках в целом все хорошо — самыми зажиточными можно назвать Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).