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Центр Киева, архивное фото.

Неприятные прогнозы для Украины: о чем заявил глава "Нафтогаза"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Тема:
События на Украине (140)
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Почему соседней стране вскоре может грозить дефолт: глава "Нафтогаза" Украины выступил с сенсационным заявлением.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что без нового транша Международного валютного фонда Украине грозит дефолт: страна неспособна самостоятельно погасить долги перед кредитором. От украинской экономики отвернулись крупнейшие инвесторы, а большая часть Киева месяцами живет без горячей воды. Что об этом думают в МВФ и почему шансы на очередной кредит крайне малы — в материале РИА Новости.

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© Sputnik / Alexander Mazurkevich
Транзит газа через Украину сокращается: что сообщили в "Укртрансгаз"

Откровенное признание

Посетив украинскую столицу в середине сентября, представители международной кредитной организации четко дали понять: авансы закончились, пора возвращать полученное от западных спонсоров за последние четыре года.

Надежды Киева на очередной транш в 1,9 миллиарда долларов рухнули. В начале октября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил: в следующем году страна потратит треть бюджета на погашение государственного долга.

"Из триллиона двухсот миллиардов гривен нам нужно отдать 427 миллиардов", — уточнил глава кабмина. Впрочем, это самый оптимистичный прогноз. На деле в Киеве понимают: без очередного транша МВФ заплатить по долгам нереально.

"Без кредита Международного валютного фонда Украину может ждать дефолт", — признал в минувший вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из украинских интернет-изданий.

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Путин: Европе нужен "Северный поток-2", потому что газ там заканчивается

Чтобы получить новый кредит на обслуживание старого, правительство Украины решилось на политическое самоубийство, согласившись повысить цены на газ для населения на 23% только в этом году. Это означает, что с октября граждане страны будут платить порядка 8,5 гривны за кубометр вместо прошлогодних 6,9.

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Но даже при таком раскладе топливо не доходит до конечного потребителя. В этом году жители Киева стали заложниками разборок между "Нафтогазом" и поставщиком тепла "Киевэнерго", принадлежащим олигарху Ринату Ахметову. Из-за споров по оплате "Нафтогаз" просто прекратил подачу топлива на крупнейшие теплоэлектростанции украинской столицы, и уже полгода большинство киевлян живет без горячей воды.

Новые требования

В сентябре выяснилось, что для МВФ и этого мало. Представители кредитора предъявили правительству Украины новые требования: страна должна принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС), объединив ее с налоговой и таможенной.
Но даже если исполнительная власть согласится, сделать это до конца года практически невозможно — на продавливание необходимых решений через Раду просто не хватит времени. А значит, не видать Украине нового транша.

Единственный реальный сценарий — предоставление так называемого stand-by кредита в размере пяти-шести миллиардов долларов на срок 12-15 месяцев. Такие краткосрочные займы выдают, когда у клиента просто нет денег, чтобы расплатиться по текущим обязательствам.

Предлагая Киеву эту "услугу", МВФ фактически признает Украину банкротом. Всего в ближайшие пять лет стране предстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. В 2019-м — пять миллиардов, в 2020-м — 5,9 миллиарда, в 2021-м — пять, в 2022-м и 2023 году — 4,1 и четыре миллиарда соответственно. В результате, если не брать новых кредитов, украинский госдолг снизится с нынешних 76 до 43 миллиардов долларов.

Строительство газопровода, фото из архива
© REUTERS / Dennis Owen
"Северный поток-2" или НАТО: чья возьмет

Октябрь принес новые печальные вести для украинской экономики: итальянская энергетическая компания Eni отказалась от планов участвовать в добыче сланцевого газа на территории страны.

В 2012 году Eni приобрела 50,01% акций ООО "Захидгазинвест", владельца лицензий на разработку девяти сланцевых месторождений на Западной Украине. Но работы по добыче газа за шесть лет так и не начались, и итальянцы уже не надеются на успех.

Киев продолжает твердить, что главная угроза для экономики — новые российские газопроводы. Действительно, из-за своей недоговороспособности Украина все ближе к тому, чтобы потерять транзит российского газа в Европу, а это катастрофа для экономики страны.

После того как заработает "Северный поток — 2", а также войдет в строй "Турецкий поток", который, скорее всего, продлят до Венгрии и Сербии, надобность в украинской газотранспортной системе отпадет. Транзит газа через Украину будет полностью зависеть от благосклонности России и желания Евросоюза поддерживать киевские власти.

Однако все вероятнее то, что задолго до пуска новых российских газопроводов МВФ доведет украинскую экономику до полного банкротства.

Тема:
События на Украине (140)

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Теги:
экономика Украины, кредитрование, дефолт, условия, МВФ, поставки, газ, Газпром, "Нафтогаз", Андрей Коболев, Киев, Украина, Экономика, бизнес и финансы
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