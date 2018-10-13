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Трубы для строительства газопровода Северный поток-2

В Германии назвали строительство "Северного потока — 2" верным решением

© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Экономика
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Премьер одного из немецких регионов раскритиковала противников строительства газопровода.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Глава администрации немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг считает строительство "Северного потока — 2" верным решением для Германии, сообщается в ее статье для журнала Wirtschaftswoche, пишет РИА Новости.

"Северный поток — 2" важен для Германии, поскольку для надежного энергообеспечения нужен дополнительный источник газа", — заявила Швезиг. 

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© Sputnik / Алексей Куденко
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При этом премьер раскритиковала противников строительства газопровода, отметив, что "некоторые критики преследуют при этом собственные экономические интересы".

Она также назвала "чушью" утверждения о том, что из-за газопровода Германия попадет в полную зависимость от России.

"Обе стороны заинтересованы в надежных поставках. А Германия и дальше будет получать большую часть требуемой энергии из других источников. Страна должна сама решить, где и каким путем она берет необходимые энергоносители", — указала автор статьи.

При этом Швезиг выразила уверенность, что "у Германии и России есть общие интересы, чтобы вновь вернуться к тесному партнерству".

Ранее председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек выразил мнение, что проект газопровода "Северный поток — 2" может стать ключевым для отношений двух стран. 

Газ
CC0 / Pixabay / Magnascan
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Что такое "Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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Теги:
важность, альтернатива, строительство, газ, Северный поток-2, Мануэла Швезиг, Мекленбург, Германия
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