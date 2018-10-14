Эксперт: на наших глазах золото теряет роль денег и финансового актива

Финансовый эксперт считает, что золото перестало быть деньгами еще в 70-х годах прошлого века и в ближайшем будущем продолжит терять свои позиции.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Золото постепенно утрачивает свои позиции на мировом рынке и теряет роль денег и финансового актива, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова финансовый эксперт и аналитик Вадим Иосуб, представитель "Альпари" — крупнейшего форекс-брокера в РМ и СНГ.

Иосуб рассказал, что у человечества всегда было особенное отношение к золоту, оно считалось деньгами и не зря, раньше так и было. Но формально, как подчеркнул эксперт, этот металл перестал быть деньгами еще в 70-х годах прошлого века, когда произошла его окончательная "отвязка" от доллара.

Тем не менее, как отмечает Иосуб, многие центральные банки в мире накапливают "благородный металл" в своих резервах, полагая, что он спасет их в момент кризиса.

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"Еще буквально лет 7-8 назад основной тезис об этом металле звучал так: "Золото всегда в цене, золото всегда растет". Этому способствовало время с 2000 по 2011 год. Тогда действительно на наших глазах цена на тройскую унцию золота выросла с 250 до 1900 долларов", — вспоминает экономист.

Однако уже к осени 2011 года, как подчеркнул Иосуб, желтый металл устойчиво дешевел — с 1900 до 1200 долларов — то есть потеряв около трети своей цены.

"То, что реально происходит на рынке золота сейчас, позволяет усомниться в его важности. Интересно поведение этого актива в последние три месяца 2018 года. В августе мир потряс мини-кризис, связанный с развивающимися странами, когда резко дешевели такие валюты, как турецкая лира, индийская рупия, российский рубль, казахстанский тенге и другие. В итоге инвесторы бежали из этих государств", — добавил Иосуб.

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Как считает экономист, ранее такая паника могла бы привести к росту цен на золото, когда бизнесмены убегают из развивающихся стран и покупают дорогой металл в качестве самого надежного актива. Но в последние месяцы роста цен на золото не зафиксировали и на фоне кризиса он не подорожал, а немного среагировал лишь на падение фондовых рынков в США.

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"В последние месяцы рынок нам демонстрирует, что золото теряет роль вот этой "тихой гавани" и защитного актива даже в периоды кризисов. Думаю, что на наших глазах этот металл будет все больше терять роль денег и финансового актива", — сказал экономист.

По его мнению, золото останется сырьем в промышленности, в частности, в ювелирной. Но инвестировать в него, как прежде, люди уже не будут.