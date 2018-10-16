Назначен новый управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу

Маттео Патроне рассказал о приоритетах на посту управляющего руководителя ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Маттео Патроне назначен управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа, пишет РИА Новости.

"Для меня большая честь быть назначенным на эту должность в ЕБРР и отвечать за столь интересный регион. Моему предшественнику удалось добиться впечатляющих результатов во всех странах. Моим приоритетом будет создание соответствующих условий на местах для развития этого успеха. Имеются большие потребности в наших услугах, и наши условия являются привлекательными. Задачей будет продолжение работы по увеличению конкурентоспособности местных экономик по мере их дальнейшей интеграции в Европу", — приводит сайт ЕБРР слова Патроне.

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Он сменил Франсиса Малижа, который был назначен управляющим директором финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Сообщается, что офис Патроне будет находиться в Киеве, и он будет отвечать за операции и деятельность банка в Молдове, Азербайджане, Украине, Белоруссии, Армении и Грузии.

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Также в сообщении ЕБРР отмечено, что совокупный исторический объем инвестиций банка в разные сектора экономики этих шести стран составляет почти 24 миллиарда евро.