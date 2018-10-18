Американские финансисты заявили о скором сильном обвале доллара

Почему американская валюта находится на пороге краха, и на сколько "упадет" доллар по отношению к евро? Эксперты дали ответ на вопрос.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Экономист Ульф Линдал, директор специализирующейся на исследованиях валютных рынков компании A. G. Bisset Associates, уверен, что доллар находится на пороге обвала. По его оценке, в ближайшие пять лет американская валюта обесценится к евро на 40%. Почему инвесторы уже не считают доллар защитным активом и что будет с курсом рубля — в материале РИА Новости.

Обманчивый рост

Заявление Линдала прозвучало достаточно неожиданно на фоне восстановления американских активов после обвала на прошлой неделе. Благодаря позитивной отчетности инвестбанков фондовые индексы США практически вернулись к уровням начала месяца.

Доллар отыгрывает позиции по отношению к евро, японской йене и валютам развивающихся рынков. Даже российский рубль в среду приостановил недельный цикл укрепления и снизился относительно "американца" почти на 30 копеек.

Между тем эксперты указывают на некоторые особенности этого восстановления, внушающие скорее тревогу, чем оптимизм. Дело в том, что отскок котировок происходит на фоне низкой активности инвесторов на рынках акций, фьючерсов, валюты и американских гособлигаций.

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По данным Bloomberg, объем торгов фьючерсами сейчас вдвое меньше среднего значения за первую декаду октября. Торги опционами едва достигают 70% обычного уровня.

На рынках акций активность чуть выше, но тоже не сравнима с сентябрьскими показателями. Это говорит о том, что значительная часть трейдеров не верит в рост рынка и просто не участвует в торгах.

"Страх перед потерями одержал верх над жадностью, — констатирует Bloomberg. — Слишком многие ожидают падения. И очевидно, что никто не верит в устойчивость роста".

США — источник рисков

О настроениях инвесторов свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bank of America (BofA) 5-11 октября среди 174 управляющих инвестфондами с суммарными активами в 518 миллиардов долларов. Они сообщили, что за два месяца снизили долю американских акций в своих портфелях в среднем на 17% из-за увеличившейся волатильности рынков США.

По мнению большинства инвесторов, сегодня инвестициям в американские активы сопутствуют определенные риски. Прежде всего — торговая война (на нее указали 35% респондентов).

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Введенные Трампом пошлины на импорт стали и алюминия уже обернулись ростом издержек для множества американских компаний.

Еще дороже американскому бизнесу обошлись санкции против "Русала" — в результате резко повысились цены на глинозем, это сырье для выплавки алюминия к середине сентября подорожало на 60% по сравнению с прошлым годом.

В итоге чистая прибыль Alcoa за первое полугодие снизилась на четверть. Другой крупный американский производитель первичного алюминия Century Aluminum предупредил, что ждет сокращения прибыли в третьем квартале примерно на 40 миллионов долларов.

Торговая война США с Китаем обернулась катастрофой для американских фермеров. В ответ на введенные Трампом пошлины Пекин прекратил закупки американской сельхозпродукции. В результате с конца мая рыночные цены на сою упали на 18% (до минимального уровня за десять лет), на кукурузу — на 12%.

Пшеница в Америке подешевела на пять процентов, свинина — на 29%. Трамп угрожает Китаю новыми санкциями, Китай — адекватным ответом, так что американские компании готовятся подсчитывать дополнительные издержки.

Вторым по значимости риском управляющие инестфондами (31% респондентов) считают политику Федрезерва США (ФРС).

"Повышая стоимость долларовых кредитов, ФРС одновременно увеличивает скорость изъятия трех с половиной триллионов долларов, залитых в мировые рынки после кризиса 2008 года, — отмечает главный экономист банка ING Джеймс Найтли. — С октября объем операций по сокращению баланса вырос до 50 миллиардов долларов в месяц: ФРС будет гасить казначейские облигации на 30 миллиардов долларов, а ипотечные — на 20 миллиардов".

Как следствие, во-первых, резко снизится объем свободных денег для инвестирования, во-вторых, вырастет доходность по гособлигациям, поэтому средства с рынка акций начнут перетекать в госбумаги.

Кроме того, стоимость заимствований для компаний увеличится, так что все больше средств будет уходить на обслуживание долгов, и все меньше — на развитие. В итоге активность продавцов на американских биржах усилится, а покупателей — ослабеет, что приведет к быстрому снижению котировок.

"Ужесточение денежных условий в виде крепкого доллара и растущей стоимости кредитов превратится в тормоз для экономики и фондовых рынков", — уверен Найтли.

Доллар не спасет

У обвала, охватившего биржи по всему миру на прошлой неделе, есть еще одна важная особенность — вместе со снижением котировок акций и облигаций доллар тоже начал падать, хотя обычно происходит наоборот. Причем американская валюта слабела не только к евро и японской йене, но и к валютам развивающихся стран.

Это означает, что инвесторы уже не рассматривают доллар в качестве защитного актива. Что вполне логично, ведь главные риски для рынков сегодня исходят из США — и торговые войны, и политика Федрезерва, и возможный коллапс на рынке американского госдолга.

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Поэтому в случае нового кризиса инвесторы, вероятно, будут искать спасения в традиционных антикризисных активах (швейцарский франк, золото), а также активах стран с минимальным госдолгом, номинированным в долларах, и небольшим объемом американских госбумаг на балансе центрального банка.

Пожалуй, лучше всего этим требованиям соответствует Россия: объем внешнего долга страны минимальный, Центробанк РФ стабильно снижает количество гособлигаций США на балансе и активно наращивает долю золота в резервах.

Так что в случае нового глобального кризиса у России и рублевых активов есть реальные шансы действительно стать "тихой гаванью".