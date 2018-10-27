20:53 27 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
Доллары США

Эксперты: миллиардеры в 2017 году обогатились, как никогда в истории

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
50 0 0

Согласно отчету банковских экспертов, состояние самых богатых людей мира выросло в среднем на 20 процентов, и такого еще не было никогда.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Богатейшие люди планеты нарастили свое совокупное состояние до 8,9 триллионов долларов, сообщается в ежегодном отчете, который опубликовал швейцарский банк UBS.

Лидирующие в рейтинге 2158 миллиардеров нарастили свое совместное состояние на 1,4 триллиона долларов. Это больше, чем ВВП Испании или Австралии.

Интересно, что современные миллиардеры оставили далеко позади легендарных богачей прошлого века. В отчете финансовых экспертов сообщается, что совместное состояние самых богатых людей в мире сейчас намного больше, чем на рубеже XX века, когда большую часть мирового богатства контролировали несколько семей.

Финансовый кризис.
© Sputnik / Alexey Kudenko
Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого

Эксперты ожидают, что общее состояние богачей вырастет еще на 3,4 триллиона долларов в течение следующих двадцати лет.

"За последние 30 лет было создано очень много богатства, больше, чем в конце XIX века", - говорится в отчете UBS Billionaires 2018.

Самые богатые люди в мире

Самым богатым человеком в мире является Джефф Безос, состояние которого оценивается в 146 миллиардов долларов.

Составители отчета отмечают, что началась масштабная трансформация богатства. Тридцать самых богатых людей мира в возрасте от 70 лет и старше располагают общим состоянием в триллион долларов.

Сейчас в мире 701 миллиардер в возрасте 70 лет, чье состояние в течение следующих 20 лет перейдет наследникам, учитывая среднюю продолжительность жизни.

Евро и доллары, архивное фото.
© Sputnik / Anton Denisow
Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

К концу 2017 года сумма, переданная умершими миллиардерами наследникам, достигла 117 миллиардов долларов, а 44 наследника получили более миллиарда долларов каждый. Однако иногда наследникам приходится ждать долго: Дэвид Рокфеллер, последний из внуков основателя "Standard Oil" Джона Рокфеллера, умер в 2017 году, в возрасте 101 года с состоянием 3,3 миллиарда долларов.

Большая часть миллиардеров проживают в США, однако быстро растет число сверхбогатых жителей и в Китае, где каждую неделю появляются два новых миллиардера. В настоящий момент в Китае живут 373 миллиардера, пятая часть всех миллиардеров мира.

По теме

Эксперт рассказал, зачем России держать 40 миллиардов долларов в госдолге США
Дело пахнет миллиардами: почему США обостряют торговую войну с Китаем
Теги:
богатство, миллиардеры
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Последствия сильного ветра в Баку
    Удар стихии

    Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.

  • Манвел Григорян
    Для государства не жалко

    Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Сцена из спектакля Юнона и Авось Государственного театра им. Ленинского комсомола. Граф Резанов - заслуженный артист РСФСР Н. Караченцов.
Николай Караченцов - "Нас вывозит авось"
Мастер кунг-фу разбивает кокосы голыми руками
Это невероятно: мастер кун-фу способен нанести девять ударов за секунду-видео
Расходы жителей мегаполисов мира
Расходы жителей мегаполисов мира

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться