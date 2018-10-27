Эксперты: миллиардеры в 2017 году обогатились, как никогда в истории

Согласно отчету банковских экспертов, состояние самых богатых людей мира выросло в среднем на 20 процентов, и такого еще не было никогда.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Богатейшие люди планеты нарастили свое совокупное состояние до 8,9 триллионов долларов, сообщается в ежегодном отчете, который опубликовал швейцарский банк UBS.

Лидирующие в рейтинге 2158 миллиардеров нарастили свое совместное состояние на 1,4 триллиона долларов. Это больше, чем ВВП Испании или Австралии.

Интересно, что современные миллиардеры оставили далеко позади легендарных богачей прошлого века. В отчете финансовых экспертов сообщается, что совместное состояние самых богатых людей в мире сейчас намного больше, чем на рубеже XX века, когда большую часть мирового богатства контролировали несколько семей.

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Эксперты ожидают, что общее состояние богачей вырастет еще на 3,4 триллиона долларов в течение следующих двадцати лет.

"За последние 30 лет было создано очень много богатства, больше, чем в конце XIX века", - говорится в отчете UBS Billionaires 2018.

Самые богатые люди в мире

Самым богатым человеком в мире является Джефф Безос, состояние которого оценивается в 146 миллиардов долларов.

Составители отчета отмечают, что началась масштабная трансформация богатства. Тридцать самых богатых людей мира в возрасте от 70 лет и старше располагают общим состоянием в триллион долларов.

Сейчас в мире 701 миллиардер в возрасте 70 лет, чье состояние в течение следующих 20 лет перейдет наследникам, учитывая среднюю продолжительность жизни.

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К концу 2017 года сумма, переданная умершими миллиардерами наследникам, достигла 117 миллиардов долларов, а 44 наследника получили более миллиарда долларов каждый. Однако иногда наследникам приходится ждать долго: Дэвид Рокфеллер, последний из внуков основателя "Standard Oil" Джона Рокфеллера, умер в 2017 году, в возрасте 101 года с состоянием 3,3 миллиарда долларов.

Большая часть миллиардеров проживают в США, однако быстро растет число сверхбогатых жителей и в Китае, где каждую неделю появляются два новых миллиардера. В настоящий момент в Китае живут 373 миллиардера, пятая часть всех миллиардеров мира.