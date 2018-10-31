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Центр Киева, архивное фото.

Катастрофа в экономике Украины: что предрекают соседней стране

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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К чему приведет Украину выполнение требований МВФ - прогнозы неутешительны.

КИШИНЕВ,  31 окт - Sputnik. Украинская экономика находится в катастрофической ситуации, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире одного из частных телеканалов. 

"На конец августа долг страны — внешний долг — составлял 47,5 миллиарда долларов. Совокупный внешний и внутренний долг приблизился к 75 миллиардам. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на этот МВФ, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты и доходы космическими какими-то темпами" — цитирует слова политика РИА Новости.

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Парламентарий добавил, что Киев намеренно поднял тарифы на коммунальные услуги для населения, объяснив это необходимостью получить миллиард помощи от Международного валютного фонда. 

Ситуация в украинской экономике

После событий 2014 года украинская экономика находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне.

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По мнению ряда экономических экспертов, ситуация на Украине также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией.

Внешний долг Украины за 2016-2017 годы вырос на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.

Ранее Киев повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте.

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Теги:
требования, МВФ, коллапс, экономика, Украина
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