Лукашенко: Минск и Кишинев должны увеличить торговлю до $500 миллионов в год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за увеличение взаимного товарооборота до 500 миллионов долларов в год.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. У Минска и Кишинева нет проблем в отношениях, более того - страны должны увеличивать взаимный товарооборот до 500 миллионов долларов в год. Такую позицию озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас уже приличный товарооборот, но на полмиллиарда надо выходить однозначно... Мы имеем такие возможности... Желательно, чтобы с Молдовой потихоньку добавляли новые направления сотрудничества", - заявил Лукашенко во время встречи с премьер-министром Павлом Филипом, который находится в Минске.

Лукашенко отметил, что визит Филипа в Минск - это возможность еще раз взглянуть на ход исполнения ранее достигнутых договоренностей между странами, а также найти новые направления сотрудничества.

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova Визит Филипа в Минск - электробусы, стипендии и авиасообщение

"Мы всегда открыты. Закрытых тем для сотрудничества с Молдовой абсолютно нет", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что заключаемые двусторонние контракты рентабельны и выгодны обеим сторонам.

"Минск и Кишинев не предъявляют друг другу никаких предварительных условий. Мы воспринимаем Молдову такой, какая она есть, понимаем вас с выбором ваших основных ориентиров. Вы понимаете нас, не ставите предварительных условий. И в связи с этим у нас добрые отношения. И я хочу заверить, что так оно и будет", - добавил он.

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В 2017 году товарооборот между Белоруссией и Молдовой составил 220,5 миллиона долларов и сократился по сравнению с 2016 годом на 3%. В январе-августе 2018 года товарооборот вырос на 2,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг 143,2 миллиона долларов.