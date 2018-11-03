Стало известно, когда Румыния перейдет на евро

В Минфине Румынии заявили, что календарь перехода будет представлен в декабре, а меморандум о переходе примут на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Министр государственных финансов Румынии Еужен Орландо Теодорович заявил, что определен год, когда страна перейдет на евро, передает Sputnik Румыния.

По его словам, переход на евро запланирован в 2024 году. Министр финансов отметил, что в декабре календарь перехода будет представлен на всех этапах, а меморандум примут на следующей неделе.

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В начале марта лидер социал-демократической партии Ливиу Драгня сообщил, что на Конгрессе партии обсуждался переход Румынии на евро с начала 2024 года, партия примет соответствующую Национальную конвенцию.

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В конце марта была создана Национальная комиссия для обоснования Национального плана принятия евро.

Последнее заседание Комиссии состоялось с участием руководителя Румынской академии Иоана Аурела Попа и главы Национального банка Румынии Мугура Исэреску.

В зону евро входят 19 государств из 28 стран-членов ЕС.