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Открытие газопровода Северный поток в Германии

Ну и посол он: как дипломат из США грозит приостановить "Северный поток - 2"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Вашингтон остановит "Северный поток — 2", пообещал посол США при ЕС.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию "Северного потока — 2",  заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд, сообщило РИА Новости. По его словам, проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса", — пояснил Сондленд позицию Вашингтона, выступая в Брюсселе.

Газ, архивное фото.
© Sputnik / Стрингер
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Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации. 

"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", — заявил посол.

По его словам, у Америки "есть много инструментов". 

"Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Владимир Путин отмечал, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в ЕС.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что этот проект абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.

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