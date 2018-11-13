Ну и посол он: как дипломат из США грозит приостановить "Северный поток - 2"

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию "Северного потока — 2", заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд, сообщило РИА Новости. По его словам, проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса", — пояснил Сондленд позицию Вашингтона, выступая в Брюсселе.

© Sputnik / Стрингер Хитрый план Польши: согреться благодаря России и заработать на США

Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации.

"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", — заявил посол.

По его словам, у Америки "есть много инструментов".

"Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Владимир Путин отмечал, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в ЕС.

Германия подписала приговор американскому газу>>>

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что этот проект абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.