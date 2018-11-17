Анатол Стати выиграл суд против Казахстана

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Решение в пользу Анатола Стати вынес суд округа Колумбия, США. Американские судьи вновь сочли необоснованными намерения Казахстана отказаться от выполнения своих обязательств по договору к Энергетической хартии и обязали Казахстан выплатить 525 миллионов долларов бизнесмену из Молдовы.

Анатол Стати приветствовал постановление суда и выразил надежду, что "это решение суда направит ясный сигнал Казахстану о том, что тактика затягивания дела больше не будет допускаться в США".

© Sputnik / Владимир Федоренко Новый поворот в громком деле Анатолия Стати в Казахстане

В соответствии с принятым решением, компания "Ascom Group" может вернуть деньги из государственных активов Казахстана, размещенных в США. Также Анатол Стати уполномочен судом выявлять любые активы Казахстана в США, которые могут быть арестованы, сообщается в пресс-релизе, опубликованном американскими СМИ.

В марте 2018 года суд округа Колумбия в США также вынес решение в пользу Стати. Ранее, в декабре 2017 года банк "Bank of New York Mellon" заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов, сообщает казахское издание журнала Forbes.

Постановление суда США принято в контексте долговременной борьбы за соблюдение арбитражного решения, вынесенного в декабре 2013 года судом под эгидой Торговой палаты Стокгольма. Суд установил, что Казахстан нарушил свои международные обязательства и присудил Стати более 500 миллионов долларов в виде возмещения убытков, судебных издержек и процентов. Это решение было подтверждено на всех уровнях судебной системы Швеции, включая Верховный суд Швеции.