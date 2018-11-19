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Президент Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин

Путин: "Турецкий поток" соответствует национальным интересам Анкары

© REUTERS / MURAD SEZER
Экономика
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Планируется, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся до 1 января 2020 года.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Проект "Турецкий поток" полностью соответствует национальным интересам Анкары, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии завершения строительства морской части газопровода.

"Реализация проектов подобного рода и этот проект в частности - яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы, потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкой республики. Поздравляю вас с завершением важнейшего этапа в его реализации. Спасибо, господин президент", - сказал Путин, обращаясь к своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Половину газа по газопроводу "Турецкий поток" планируется поставлять в Европу, благодаря чему европейские страны получат новый импульс, отметил в свою очередь президент Турции. 

Газ
© Sputnik / Стрингер
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"Наши отношения с РФ находятся на подъеме, что выражается и в энергетическом секторе. Мы приложили с российскими друзьями много усилий для реализации проекта "Турецкий поток". Он имеет историческую значимость. Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс. Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме", - сказал Эрдоган.

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Он отметил, что с технической точки "это сложный проект с высочайшими стандартами".

"Для нас РФ валяется долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа", - добавил турецкий лидер.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.

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