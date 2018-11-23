"Турецкий поток": каков маршрут поставок газа

По данным СМИ, новый газопровод могут ввести в эксплуатацию уже с 2020 года.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Маршрут поставок газа по второй нитке "Турецкого потока" пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, сообщают СМИ.

В Болгарию и Сербию транзит будет осуществляться с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го, а в Словакию — со второй половины 2022-го.

Болгарские компании собираются провести аукцион на будущие мощности газопроводов в декабре.

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В свою очередь, операторы Венгрии, Словакии и Австрии провели в конце октября аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. По данным источников издания, все предложенные мощности планирует забронировать российская компания "Газпром".

Таким образом, "Газпром" может запустить обе нитки "Турецкого потока" уже с 2020 года, а после 2022-го отказаться от транзита газа через Украину.

"Турецкий поток": мощности и маршрут

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Мощность каждой из них составляет по 15,75 миллиарда кубометров газа. Первая предназначена для транзита топлива потребителям в Турцию. По второй нитке топливо может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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Согласно плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. Компании "Газпром" будет принадлежать весь морской участок трубопровода.

В понедельник завершили строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". Он проложен от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Его длина 900 километров.