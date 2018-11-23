09:34 23 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Строительство Турецкого Потока

"Турецкий поток": каков маршрут поставок газа

© Photo: "Турецкий поток" / Vladimir Solntsev
Экономика
Получить короткую ссылку
49 0 0

По данным СМИ, новый газопровод могут ввести в эксплуатацию уже с 2020 года.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Маршрут поставок газа по второй нитке "Турецкого потока" пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, сообщают СМИ.

Президент Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин
© REUTERS / MURAD SEZER
Путин: "Турецкий поток" соответствует национальным интересам Анкары

В Болгарию и Сербию транзит будет осуществляться с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го, а в Словакию — со второй половины 2022-го.

Болгарские компании собираются провести аукцион на будущие мощности газопроводов в декабре.

Путин и Эрдоган открыли морской участок "Турецкого потока">>>

В свою очередь, операторы Венгрии, Словакии и Австрии провели в конце октября аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. По данным источников издания, все предложенные мощности планирует забронировать российская компания "Газпром".

Турецкий поток
© Photo: TurkStream
РФ прекратит поставки газа через Румынию с вводом "Турецкого потока"

Таким образом, "Газпром" может запустить обе нитки "Турецкого потока" уже с 2020 года, а после 2022-го отказаться от транзита газа через Украину.

"Турецкий поток": мощности и маршрут

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Мощность каждой из них составляет по 15,75 миллиарда кубометров газа. Первая предназначена для транзита топлива потребителям в Турцию. По второй нитке топливо может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Работник Газпрома на газохранилище
© Sputnik / Igor Zarembo
"Турецкий поток" — только прелюдия: Европа готовится драться за газ

Парламент Турции ратифицировал соглашение с РФ по "Турецкому потоку">>>

Согласно плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. Компании "Газпром" будет принадлежать весь морской участок трубопровода.

В понедельник завершили строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". Он проложен от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Его длина 900 километров.

По теме

Теперь никто не сможет перекрыть российский газ
Турецкий гамбит: куда дальше пойдет российский газ?
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рихардс Эйгимс
    Период безвластия

    В Даугавпилсе опять уволили мэра: Рихард Эйгимс был освобожден от должности во время заседания городской думы.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Мне бы в небо

    После двух инцидентов с техническими неполадками на воздушном судне премьер Литвы заговорил о покупке нового лайнера.

  • Флаги с символикой Консервативной партии Эстонии
    Глас народа

    Эстонские консерваторы предложили парламенту вынести вопрос о присоединении к Глобальному соглашению ООН о миграции на референдум.

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
    Короли ринга

    В столице Северной Осетии пройдет вечер профессионального бокса, где сойдутся 18 бойцов из девяти стран мира.

  • Рихардс Эйгимс
    Период безвластия

    В Даугавпилсе опять уволили мэра: Рихард Эйгимс был освобожден от должности во время заседания городской думы.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Мне бы в небо

    После двух инцидентов с техническими неполадками на воздушном судне премьер Литвы заговорил о покупке нового лайнера.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik Молдова рассказал журналистам о работе в экстремальных условиях
В Sputnik Молдова рассказали журналистам о работе в экстремальных условиях — фотоотчет
Призрачный туман над рекой Енисей в Красноярске
Призрачный туман над рекой Енисей в Красноярске - завораживающее видео
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться