Банк Англии: Brexit ударит по Британии сильнее кризиса

Курс британского фунта потеряет 25% к доллару, безработица вырастет до 7,5%, инфляция достигнет 6,5%, говорится в аналитическом докладе финансового ведомства.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки может превзойти последствия мирового финансового кризиса и приведет к рецессии, цитирует РИА Новости заявление Банка Англии.

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration Brexit: Молдова и Великобритания перейдут на новые правила сотрудничества

При реализации сценария "без сделки" ВВП Великобритании через год после Brexit упадет на 8%, считает регулятор. Цены на жилую недвижимость упадут на 30%, на коммерческую – на 48%.

Курс британского фунта потеряет 25% к доллару, безработица вырастет до 7,5%, инфляция достигнет 6,5%, говорится в аналитическом докладе.

Слабый рост ВВП Великобритании наметится лишь к концу 2023 года, полагает регулятор.

Политолог: есть у Brexit начало, нет у Brexit конца>>>

© AP Photo / Alessandra Tarantino Туск: страны ЕС одобрили соглашение по Brexit

При этом Банк Англии отмечает, что крупные британские банки в целом готовы к последствиям различных, даже самых худших вариантов Brexit, имея достаточный объем капитала и резервов.

Поскольку крупные британские банки были устойчивы к более жесткому ежегодному стресс-тесту, они также более устойчивы, чем наоборот, к "разрушающему сценарию по Brexit", отметил регулятор.

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