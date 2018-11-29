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Brexit

Банк Англии: Brexit ударит по Британии сильнее кризиса

CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Экономика
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Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (58)
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Курс британского фунта потеряет 25% к доллару, безработица вырастет до 7,5%, инфляция достигнет 6,5%, говорится в аналитическом докладе финансового ведомства.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки может превзойти последствия мирового финансового кризиса и приведет к рецессии, цитирует РИА Новости заявление Банка Англии.

Brexit
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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При реализации сценария "без сделки" ВВП Великобритании через год после Brexit упадет на 8%, считает регулятор. Цены на жилую недвижимость упадут на 30%, на коммерческую – на 48%.

Курс британского фунта потеряет 25% к доллару, безработица вырастет до 7,5%, инфляция достигнет 6,5%, говорится в аналитическом докладе.

Слабый рост ВВП Великобритании наметится лишь к концу 2023 года, полагает регулятор.

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При этом Банк Англии отмечает, что крупные британские банки в целом готовы к последствиям различных, даже самых худших вариантов Brexit, имея достаточный объем капитала и резервов.

Поскольку крупные британские банки были устойчивы к более жесткому ежегодному стресс-тесту, они также более устойчивы, чем наоборот, к "разрушающему сценарию по Brexit", отметил регулятор.

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Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (58)

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Теги:
Brexit, экономика
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