Меркель: "Северный поток-2" важен для Европы

Канцлер Германии заявила, что российский проект сохранит транзитную роль Украины в поставке энергоресурсов.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Транзит энергоресурсов и в дальнейшем должен осуществляться через территорию Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трёх стран Балтии.

© Sputnik / Sergey Guneev Как ситуация в Керченском проливе отразится на проекте "Северный поток-2"

Меркель заверила, что развитие сети газопроводов, включая "Северный поток — 2", сохранит транзитную роль Украины, сообщает RT.

Канцлер Германии заявила, что знает об озабоченности Прибалтики по поводу реализации российского проекта, но считает его важным, поскольку потребности в газе будут расти.

Шмаль: здравые политики ЕС знают, что "Северный поток-2" необходим>>>

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Северный поток — 2" не закрывает возможности для транзита газа через Украину.

Читайте также: