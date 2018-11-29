Меркель: "Северный поток-2" важен для Европы

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Транзит энергоресурсов и в дальнейшем должен осуществляться через территорию Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трёх стран Балтии.
Меркель заверила, что развитие сети газопроводов, включая "Северный поток — 2", сохранит транзитную роль Украины, сообщает RT.
Канцлер Германии заявила, что знает об озабоченности Прибалтики по поводу реализации российского проекта, но считает его важным, поскольку потребности в газе будут расти.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Северный поток — 2" не закрывает возможности для транзита газа через Украину.
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