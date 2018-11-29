21:57 29 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.24
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Доллар

"Зеленый и вялый американец": как Россия нашла альтернативу доллару

CC0 / Pixabay / frycyk01
Экономика
Получить короткую ссылку
110 0 0

Первые результаты реализации объявленного курса на дедолларизацию экономики превзошли самые смелые ожидания аналитиков.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Россия совершила очередной важный шаг к дедолларизации экономики: министерство финансов страны 27 ноября сообщило об успешном размещении номинированных в европейской валюте гособлигаций на сумму один миллиард евро, причем спрос превысил предложение. Зачем Минфин привлекает внешние займы в евро и у какой валюты больше шансов занять место доллара в сделках с Москвой — в материале РИА Новости.

От слов к делу

Первые результаты реализации объявленного курса на дедолларизацию экономики превзошли самые смелые ожидания аналитиков. В начале ноября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва продаст противоракетные системы С-400 "Триумф" Дели за российскую валюту: сумма контракта — порядка 331 миллиарда рублей.

Спустя пару недель в Санкт-Петербурге состоялся первый российско-индийский деловой форум с участием представителей крупнейших компаний двух стран, а также руководителей ведомств, отвечающих за экономическое сотрудничество.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — заявил президент России Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в конце ноября.

Валютные поступления в III квартале 2018 года
© Sputnik / Вадим Русу
Валютные поступления: факты и цифры

Российский лидер уточнил, что сейчас ведется активная работа с ключевыми торговыми партнерами РФ над созданием систем, независимых от международной межбанковской системы SWIFT.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, за первые девять месяцев года товарооборот между Россией и Индией увеличился на 19%, до 7,8 миллиарда долларов. По итогам года ожидается 11 миллиардов.

Министр особо подчеркнул, что в рамках форума представителям Москвы и Дели удалось договориться по новым масштабным проектам, среди которых — развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, логистика и цифровизация экономики.

Все это не только расширит экономическое сотрудничество, но и приведет к резкому росту товарооборота — до 30 миллиардов долларов к 2025 году.

Разумеется, ни Россия, ни Индия не намерены подвергать риску такие планы, а значит, пришло время избавляться от взаиморасчетов в американской валюте. Уже сейчас на экспорт в рублях приходится 20%, на импорт — 21%. Орешкин считает, что все это неминуемо приведет к появлению базы для эффективной конверсии рубля и рупии.

Еще в октябре первый замглавы РЖД Александр Мишарин заявил, что Москва и Дели намерены учредить совместного оператора железнодорожных перевозок. В преддверии подписания соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией это сыграет ключевую роль в реализации экономического потенциала двух стран.

Уборка кукурузы, архивное фото.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Америка осталась на бобах: почему в США вновь ожидается "великая депрессия"

Так закалялась сталь

Второй фронт по борьбе с долларовыми расчетами Россия открыла на Западе. По данным Центробанка РФ, в июле российские банки закупили рекордный с 2014 года объем европейской валюты, эквивалентный 2,1 миллиарда долларов.

Причина — угроза американских санкций, способных ограничить долларовые расчеты для российских государственных банков, что, в свою очередь, может парализовать выплаты по иностранным контрактам.

Кроме того, смена поведенческой парадигмы в финансовом секторе говорит о том, что тенденция отказа от доллара в расчетах будет только укрепляться.

В недавнем интервью Bloomberg заместитель генерального директора "Северстали" по финансам и экономике Алексей Куличенко отметил, что если раньше все экспортные сделки проводились в долларах США, то сейчас на смену пришли евро и другие валюты.

Учитывая, что порядка 40% продукции компании идет на экспорт, причем больше половины — в страны Евросоюза, необходимости рассчитываться с партнерами в американской валюте у "Северстали" нет.

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Банк Англии: Brexit ударит по Британии сильнее кризиса

Доллар уже не тот

Если в торгово-экономических связях с иностранными партнерами дедолларизация продвигается коммерческими компаниями, то в инвестиционной сфере к постепенному снижению зависимости от американской валюты подталкивает монетарная политика Федрезерва США.

В этом году руководство ФРС трижды повысило ключевую ставку, доведя ее до 2,25-2,5%. Ожидается, что после очередного заседания финансовый регулятор вновь объявит об увеличении ставки.

Это значит, что доллар становится все дороже, теряя привлекательность для взаиморасчетов. Европейский центробанк, в отличие от Федрезерва, не торопится запускать количественное ужесточение, обеспечивая интерес к заимствованиям в евро. Напомним: "Газпром" 13 ноября выпустил еврооблигации на один миллиард евро сроком на пять лет с доходностью 2,95% годовых.

Теперь этому примеру последовало министерство финансов РФ, разместив евробонды в том же объеме, что и "Газпром", но сроком на семь лет под три процента годовых. Расчет на европейских инвесторов полностью оправдался: спрос на российские бумаги превысил предложение.

Дмитрий Голубовский, архивное фото.
© Photo : Фото из личного архива Дмитрия Голубовского
Голубовский: настоящий обвал американской валюты еще впереди

"Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов, при этом инвесторы из Великобритании выкупили большую часть выпуска — 55%", — сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала инвесткомпании "ВТБ Капитал", выступавшей соорганизатором размещения.

Инвесторы из США, по оценкам "ВТБ Капитала", купили только три процента новых российских госбумаг. Эти результаты демонстрируют, помимо прочего, полную бессмысленность возможных санкций Вашингтона, предусматривающих запрет на покупку российского госдолга американским частным инвесторам.

Читайте также: 

По теме

Экономист: доллар не только финансовый инструмент, но и геополитическое оружие
Кремль принуждает Евросоюз к отказу от доллара
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимняя Рига Даугава
    По тонкому льду

    Рижская дума установила штрафы для трезвых и пьяных экстремалов, которые рискнут выйти на лед столичных водоемов.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Кризис близко

    Эксперты SEB Bank посоветовали литовцам копить деньги на "черный день", поскольку темпы экономического роста в стране могут замедлиться.

  • Болельщик эстонской сборной по футболу
    Пошли на повышение

    В рейтинге FIFA национальная сборная Эстонии поднялась на две позиции - она опередила Индию и уступает один пункт Узбекистану.

  • Национальный банк Беларуси
    Без границ

    В 2019 году в Беларуси планируется отменить ограничения на открытие счетов физическим лицам в банках за рубежом.

  • Президент Грузии Георгий Маргвелашвили
    "Так быть не должно"

    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал первое заявление после выборов нового главы государства.

  • Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
    Предвыборная риторика

    Политолог считает, что новый президент Грузии Саломе Зурабишвили не откажется от военной составляющей в попытках разрешить конфликт с Абхазией.

  • Руководитель рабочей группы по введению национальной валюты Карим Уразбаев
    Надо ускоряться!

    Руководитель рабочей группы по введению национальной валюты назвал темпы роста экономики Кыргызстана слишком низкими для развивающейся страны.

  • Военнослужащие во время командно-штабных учений с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Взаимодействие-2018.
    Большие маневры

    Военнослужащие Центрального военного округа России в 2019 году примут участие в международных учениях в Таджикистане и Кыргызстане.

  • Самый титулованный спортсмен Узбекистана Артур Таймазов
    Запрещенный прием

    Борца вольного стиля из Узбекистана Артура Таймазова лишили золота Олимпиады-2008 после перепроверки его допинг-пробы.

  • Встреча спикера Петра Гассиева с послом РФ Маратом Кулахметовым
    Новая динамика

    Спикер парламента Южной Осетии обсудил сотрудничество законодательных органов двух стран с послом России в республике.

  • Зимняя Рига Даугава
    По тонкому льду

    Рижская дума установила штрафы для трезвых и пьяных экстремалов, которые рискнут выйти на лед столичных водоемов.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Кризис близко

    Эксперты SEB Bank посоветовали литовцам копить деньги на "черный день", поскольку темпы экономического роста в стране могут замедлиться.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Здание Молдавского театра оперы и балета и драмы имени А. С. Пушкина (ныне - Национальный имени Михая Еминеску).
Театры Молдовы - вчера, сегодня, завтра и всегда
Вот что будет, если дразнить черепаху – забавное видео
Вот, что будет, если дразнить черепаху – забавное видео
Валютные поступления в III квартале 2018 года
Валютные поступления: факты и цифры

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться