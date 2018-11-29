"Зеленый и вялый американец": как Россия нашла альтернативу доллару

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Россия совершила очередной важный шаг к дедолларизации экономики: министерство финансов страны 27 ноября сообщило об успешном размещении номинированных в европейской валюте гособлигаций на сумму один миллиард евро, причем спрос превысил предложение. Зачем Минфин привлекает внешние займы в евро и у какой валюты больше шансов занять место доллара в сделках с Москвой — в материале РИА Новости.

От слов к делу

Первые результаты реализации объявленного курса на дедолларизацию экономики превзошли самые смелые ожидания аналитиков. В начале ноября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва продаст противоракетные системы С-400 "Триумф" Дели за российскую валюту: сумма контракта — порядка 331 миллиарда рублей.

Спустя пару недель в Санкт-Петербурге состоялся первый российско-индийский деловой форум с участием представителей крупнейших компаний двух стран, а также руководителей ведомств, отвечающих за экономическое сотрудничество.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — заявил президент России Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в конце ноября.

© Sputnik / Вадим Русу Валютные поступления: факты и цифры

Российский лидер уточнил, что сейчас ведется активная работа с ключевыми торговыми партнерами РФ над созданием систем, независимых от международной межбанковской системы SWIFT.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, за первые девять месяцев года товарооборот между Россией и Индией увеличился на 19%, до 7,8 миллиарда долларов. По итогам года ожидается 11 миллиардов.

Министр особо подчеркнул, что в рамках форума представителям Москвы и Дели удалось договориться по новым масштабным проектам, среди которых — развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, логистика и цифровизация экономики.

Все это не только расширит экономическое сотрудничество, но и приведет к резкому росту товарооборота — до 30 миллиардов долларов к 2025 году.

Разумеется, ни Россия, ни Индия не намерены подвергать риску такие планы, а значит, пришло время избавляться от взаиморасчетов в американской валюте. Уже сейчас на экспорт в рублях приходится 20%, на импорт — 21%. Орешкин считает, что все это неминуемо приведет к появлению базы для эффективной конверсии рубля и рупии.

Еще в октябре первый замглавы РЖД Александр Мишарин заявил, что Москва и Дели намерены учредить совместного оператора железнодорожных перевозок. В преддверии подписания соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией это сыграет ключевую роль в реализации экономического потенциала двух стран.

Так закалялась сталь

Второй фронт по борьбе с долларовыми расчетами Россия открыла на Западе. По данным Центробанка РФ, в июле российские банки закупили рекордный с 2014 года объем европейской валюты, эквивалентный 2,1 миллиарда долларов.

Причина — угроза американских санкций, способных ограничить долларовые расчеты для российских государственных банков, что, в свою очередь, может парализовать выплаты по иностранным контрактам.

Кроме того, смена поведенческой парадигмы в финансовом секторе говорит о том, что тенденция отказа от доллара в расчетах будет только укрепляться.

В недавнем интервью Bloomberg заместитель генерального директора "Северстали" по финансам и экономике Алексей Куличенко отметил, что если раньше все экспортные сделки проводились в долларах США, то сейчас на смену пришли евро и другие валюты.

Учитывая, что порядка 40% продукции компании идет на экспорт, причем больше половины — в страны Евросоюза, необходимости рассчитываться с партнерами в американской валюте у "Северстали" нет.

Доллар уже не тот

Если в торгово-экономических связях с иностранными партнерами дедолларизация продвигается коммерческими компаниями, то в инвестиционной сфере к постепенному снижению зависимости от американской валюты подталкивает монетарная политика Федрезерва США.

В этом году руководство ФРС трижды повысило ключевую ставку, доведя ее до 2,25-2,5%. Ожидается, что после очередного заседания финансовый регулятор вновь объявит об увеличении ставки.

Это значит, что доллар становится все дороже, теряя привлекательность для взаиморасчетов. Европейский центробанк, в отличие от Федрезерва, не торопится запускать количественное ужесточение, обеспечивая интерес к заимствованиям в евро. Напомним: "Газпром" 13 ноября выпустил еврооблигации на один миллиард евро сроком на пять лет с доходностью 2,95% годовых.

Теперь этому примеру последовало министерство финансов РФ, разместив евробонды в том же объеме, что и "Газпром", но сроком на семь лет под три процента годовых. Расчет на европейских инвесторов полностью оправдался: спрос на российские бумаги превысил предложение.

© Photo : Фото из личного архива Дмитрия Голубовского Голубовский: настоящий обвал американской валюты еще впереди

"Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов, при этом инвесторы из Великобритании выкупили большую часть выпуска — 55%", — сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала инвесткомпании "ВТБ Капитал", выступавшей соорганизатором размещения.

Инвесторы из США, по оценкам "ВТБ Капитала", купили только три процента новых российских госбумаг. Эти результаты демонстрируют, помимо прочего, полную бессмысленность возможных санкций Вашингтона, предусматривающих запрет на покупку российского госдолга американским частным инвесторам.

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