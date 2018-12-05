ЕК и Украина обозначили сроки проведения трехсторонней встречи по газу

Вопрос проведения трехсторонней встречи по транзиту газа обсуждался на встрече вице-президента комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Еврокомиссия и Украина выразили намерение провести следующую трехстороннюю встречу по транзиту газа из РФ в Евросоюз через Украину на политическом уровне в начале следующего года, говорится в заявлении ЕК после встречи вице-президента комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Обе стороны выразили намерение провести следующую трехстороннюю встречу на политическом уровне в начале следующего года", - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

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Перед ней может состояться "техническая встреча с участием экспертов", отмечается в заявлении.

Также уточняется, что "продолжающийся долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным образом является очень важным для энергетической безопасности ЕС".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Предыдущие трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли в июле в Берлине.