Путин и Меркель говорили о транзите газа через Украину

Одной из тем, которую обсуждали президент России и канцлер Германии, стал вопрос транзита голубого топлива через территорию Украины.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили транзит российского газа через Украину после 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства ФРГ.

"Канцлер (ФРГ) и президент (РФ) обсудили газовый транзит из России через Украину после 2019 года, а также ситуацию в Сирии, прежде всего, создание конституционного комитета", — говорится в сообщении пресс-службы, которую цитирует РИА Новости.

Центральной темой переговоров стала ситуация в Керченском проливе. Стороны также обсудили вопрос о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия и Украина выразили намерение провести следующую трехстороннюю встречу по транзиту газа из РФ в Евросоюз через Украину на политическом уровне в начале следующего года. Об этом говорилось в заявлении ЕК после встречи вице-президента комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Перед ней может состояться "техническая встреча с участием экспертов", отмечается в заявлении.

Также уточняется, что "продолжающийся долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным образом является очень важным для энергетической безопасности ЕС".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Предыдущие трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли в июле в Берлине.