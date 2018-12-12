Унылый доллар: перед этим металлом отступает даже "зеленый"

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне снижения курса доллара по отношению к мировым валютам после заявлений президента США Дональда Трампа относительно политики американского Федрезерва, следует из данных торгов. Об этом сообщило РИА Новости.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,65 доллара (или 0,29%) до 1250,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро выросла на 1,67%, до 14,873 доллара за унцию.

Снижение курса доллара в среду стало основным фактором, который оказывает поддержку стоимости драгоценного металла, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,35%, до 97,05 пункта.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Конец "зеленому": кого пригласили на поминки по доллару

Ослабление американской валюты происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что повышение базовой ставки на заседании регулятора на следующей неделе было бы ошибкой. Американский президент уже не в первый раз раскритиковал действия Федрезерва.

Дни "зеленого" сочтены: что послужило причиной скорого обвала доллара>>>

ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря. Относительно количества повышений в 2019 году есть некоторая неопределенность. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.

Ожидания меньшего количества повышений ставки в следующем году также позитивно сказывается на цене золота.