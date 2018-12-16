Доллару приходит конец: когда "американец" окончательно рухнет

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Доллар резко просел к мировым валютам после согласования сделки ОПЕК+ и в преддверии заседания ФРС, которое состоится 19 декабря. По прогнозу одного из ведущих американских инвестбанков Goldman Sachs, после этого американская валюта перейдет к затяжному снижению. Почему аналитики уверены, что доллар будет дешеветь, — в материале РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин Глава "фабрики американской власти": нам уже не победить Россию

Взять паузу

Большинство экспертов считает, что 19 декабря ФРС объявит об очередном увеличении ключевой ставки, однако предупредит о желании взять паузу в цикле повышений. О возможности такого сценария ранее заявил глава Федрезерва США Джером Пауэлл.

Аналитики Goldman Sachs предупреждают: перспектива смягчения политики ФРС спровоцирует снижение курса доллара. Поэтому 19 декабря станет переломным моментом, после которого "зеленый" перейдет к среднесрочному снижению.

"Комментарии представителей ФРС повышают нашу уверенность в том, что американская валюта начнет дешеветь раньше, чем мы думали", — заявил агентству Bloomberg Зак Пандл, главный валютный стратег Goldman Sachs.

Риск сползти в рецессию

О возможности ослабления доллара говорят не только аналитики Goldman Sachs. В последнее время с подобными прогнозами выступали Morgan Stanley, Bank of America, Сiti и другие крупные банки. Все они ждут ослабления и американской валюты, и экономики США.

На неизбежное замедление экономического роста, по мнению экспертов, указывают такие признаки как повышенная волатильность фондового рынка, торговые войны и сглаживание кривой доходности гособлигаций — аналогичная картина на рынке наблюдалась накануне всех экономических спадов в США за последние 50 лет.

Четвертого декабря на графике маржинальности государственных облигаций США впервые с 2007 года появилась инверсия: доходность коротких долговых бумаг превысила доходность облигаций с более длительным сроком обращения. Хотя при нормальной экономической ситуации "длинные" бумаги всегда обеспечивают большую доходность, чем краткосрочные.

"Инверсия кривой доходности казначейских облигаций США — явный сигнал к ​​ослаблению экономики", — говорит известный американский инвестор Джеффри Гундлах, получивший среди трейдеров прозвище Король облигаций.

Российские аналитики подтверждают: для длительного ослабления доллара действительно сложились все условия, одно из главных — заявление руководства ФРС о том, что следует проводить менее жесткую монетарную политику. Пока лишь около 20 процентов экспертов ждут рецессию в 2019 году в США, но в 2020-м она вполне может наступить.

"Если закручивать "монетарные гайки" и одновременно вести торговые войны с Китаем и Евросоюзом, можно сильно остудить американскую экономику", — отмечает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

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