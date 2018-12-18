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Президент США Дональд Трамп.

Доллар перед комой: Трамп довел долг США до критического уровня

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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Огромный мировой долг способен послужить причиной очередной экономической катастрофы.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. По подсчетам Международного валютного фонда, мир задолжал 184 триллиона долларов — это около 225 процентов глобального ВВП, или более 86 тысяч долларов на человека. У кого самые огромные долги, чем чревата столь высокая долговая нагрузка и кому стоит беспокоиться об этом уже сейчас — в материале РИА Новости.

Вид на Московский кремль
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Отпетые должники

Нынешняя оценка глобального долга от МВФ почти на два триллиона долларов больше той, что публиковалась в октябре. Новый показатель учитывает данные на конец 2017-го на основе информации, предоставленной 190 странами с 1950 года.

Примерно треть общей задолженности приходится на нефинансовые компании, порядка 60 триллионов — на финансовые. Правительства по всему миру набрали около 70 триллионов долларов долгов.

Крупнейшие заемщики в мире — США, Китай и Япония. Как говорится в отчете МВФ, они аккумулировали более половины глобального долга, что превышает их долю в мировом производстве.

Внешний долг России один из самых низких в мире — 525 миллиардов долларов, 18,7 процента ВВП. По расчетам МВФ, к 2023 году этот показатель достигнет 20,4 процента ВВП — весьма умеренная долговая нагрузка. Кроме того, Россия ликвидировала дефицит бюджета. В прошлом году расходы превысили доходы на 1,5 процента ВВП, в этом ожидается профицит.

Доллары и евро.
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
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Экономисты констатируют: общий размер мирового долга в государственном и частном секторах за последнее десятилетие взлетел на 60 процентов. И это очень опасно.

Что происходит

Еще в октябре МВФ предупредил, что суммарный долг стран мира рискует стать триггером нового кризиса.

К 2008 году среднее соотношение глобального долга к ВВП составляло 36 процентов, а сейчас — больше 50 процентов. В фонде уверены: мировая экономика оказалась в таком положении из-за политических решений, последовавших за банкротством Lehman Brothers.

Коллапса, возможно, удастся избежать, если реформировать финансовую систему. Но пока дела с этим обстоят неважно.

"В большинстве стран власти провалили практически все реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы — в первую очередь, от рискованных и необдуманных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад", — констатировали эксперты.

В МВФ признают: какие-то уроки за прошедшее десятилетие регуляторам удалось извлечь — это касается, в частности, увеличения банковских резервов и ужесточения надзора за финансовым сектором. Но этого явно недостаточно.

Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Одним из источников нового кризиса может выступить Китай, где до угрожающих масштабов разросся сектор теневого кредитования. Китайские банки все охотнее финансируют небанковские учреждения — брокерские конторы и ростовщиков, посредников между банками и бизнесом.

Объем теневого сектора кредитования в Китае достиг почти семи триллионов долларов. В МВФ считают, что этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.

Активы растут в цене

Впрочем, наряду с увеличением мирового долга растет и стоимость государственных активов.

Тридцать одна страна, обеспечивающая 61 процент глобального производства, располагает значительным собственным капиталом. Общая стоимость активов оценивается в 110 триллионов долларов — это в два раза больше, чем совокупный ВВП этих государств. Другое дело, что эти активы управляются зачастую неэффективно.

"Одни только доходы от нефинансовых и госкорпораций, а также государственных финансовых активов могут достигать трех процентов ВВП в год, что эквивалентно ежегодным сборам корпоративных налогов в странах с развитой экономикой", — отметили в МВФ.

Таким образом, полагают эксперты Института международных финансов, делать выводы о грядущей экономической катастрофе, исходя из совокупных глобальных данных о долге, пока преждевременно. Более целесообразно рассмотреть конкретные очаги задолженности в мире. Главный такой очаг — США, где, как уже признали американские конгрессмены, вероятность долгового кризиса наиболее велика.

Архивное фото
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Неуправляемый долг США

И без того непомерная долговая нагрузка США (более 21,5 триллиона долларов) в связи с ростом дефицита бюджета рискует стать неконтролируемой. Еще летом на это указал конгрессмен-республиканец Энди Биггс, назвав непропорционально высокие расходы бюджета топливом для разгорающегося "долгового пожара". Он напомнил, что бюджетные ассигнования не должны превышать 700 миллиардов долларов, а в 2018-м они уже достигли 1,3 триллиона.

"Страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги. Структурный дефицит создает "эффект колеи". Думаю, мы движемся к пропасти", — подчеркнул парламентарий.

По оценкам сенатора, на решение проблемы у американских властей осталось не больше десяти лет — к 2026 году фонд программы медицинского страхования престарелых (Medicare) окажется исчерпанным.

"Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас перспективы через восемь-десять лет", — констатировал конгрессмен.

Рекордные темпы роста

На улучшение ситуации с бюджетом США, рассчитывать, похоже, не приходится.

При администрации Трампа госдолг растет самыми высокими темпами за последние шесть лет: за два года — на 1,9 триллиона долларов. В следующие пару лет, по подсчетам аналитиков Bloomberg, прибавится еще 4,4 триллиона.

Знак евро на электронном табло курса валют.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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МВФ особо подчеркивает, что активы американского госсектора в значительной степени сосредоточены в государственных пенсионных фондах, ипотечных и студенческих кредитах. При сценарии, предполагающем более высокие процентные ставки в долгосрочной перспективе и быстрое падение цен на акции и недвижимость, общественный капитал США к 2020 году сократится до 26 процентов ВВП.

Один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио уверен: рецессии экономике США не избежать по причине "тройного дефицита": бюджета, торгового баланса и счета текущих операций. Как поясняет Далио, это отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30 процентов.

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