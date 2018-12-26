Путин: РФ не будет препятствовать международному сотрудничеству в экономике

Впадать в изоляционизм Россия не станет, поскольку понимает, что это сдержит развитие страны, заявил Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Россия не собирается строить барьеры для международного экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

"Подчеркну, мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, об этом с вами тоже неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны", — подчеркнул Путин.

Президент РФ обратил внимание на то, что Россия вместе с партнерами, прежде всего, по евразийской интеграции открыта для торговых, технологических и инвестиционных обменов, а также кооперации.

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Россия входит в Евразийский экономический союз. Договор о создании ЕАЭС подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Документ вступил в силу 1 января 2015 года. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года — присоединилась Киргизия. В мае этого года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдова.

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ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.