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Доллары США

Последние дни доллара: как сберечь все, что нажито непосильным трудом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Судя по торгам на бирже, накопленные средства лучше хранить старым дедовским способом - в золоте.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Стоимость золота в четверг утром выросла, удешевление доллара и опасения вокруг состояния мировой экономики поддерживают котировки на металл, сдерживает рост цены ослабление опасений вокруг США и КНР, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщило РИА Новости

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,7 доллара, или на 0,13% - до 1271,45 доллара за тройскую унцию. Показатель остается у максимальных уровней с июня. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,21% - до 15,07 доллара за унцию.

Доллар
CC0 / Pixabay / frycyk01
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Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 96,89 пункта. Удешевление доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Цены на золото в основном получают поддержку со стороны спроса на безопасные активы в связи с опасениями вокруг состояния глобальной экономики и возросшей волатильности рисковых активов", — рассказала аналитик Religare Broking Ltd. Сугандха Сахдева.

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Сдерживает удорожание золота ослабление напряженности между США и КНР после новостей СМИ о том, что правительственная делегация США посетит Пекин для торговых переговоров. Сообщалось, что это произойдет во вторую неделю января 2019 года. Золото традиционно считается более безопасным активом, поэтому снижение глобальных рисков негативно отражается на стоимости металла.

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Теги:
золото, курс, евро, доллар
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