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Бананы

Румыния завалит ЕС бананами

CC BY 2.0 / torbakhopper / going bananas : san francisco (2012)
Экономика
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На западе этой страны построены огромные камеры для созревания бананов.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Совсем скоро во всех европейских магазинах появятся румынские бананы. В Тимишоаре построены камеры для их созревания. 

"У нас есть легкий доступ в Венгрию и Сербию. Отныне мы будем ближе к нашим клиентам", - объяснил Марек Шульц, управляющий директор компании Citronex. 

Екатерина Дидык
© Sputnik / Osmatesco
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Новый распределительный центр оборудован высокотехнологичными 26 сдвоенными камерами для созревания Penthouse System (по 44 поддона в каждом) и помещениями с 216 паллетами для хранения зеленых бананов и ананасов.

"В нашем распоряжении находится самый большой центр созревания в Румынии. Каждую неделю здесь будут созревать 75 000 коробок бананов. Мы используем в Румынии наши знания и опыт в сфере выращивания и хранения бананов, которые мы приобрели уже в течение последних 20 лет в бизнесе. Наше большое преимущество - это высокое качество и полный контроль над цепочкой поставок, что очень важно для супермаркетов, которые являются нашими основными клиентами", - сказал Шульц.

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Теги:
бизнес, Румыния, бананы
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