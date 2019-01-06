Румыния завалит ЕС бананами

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Совсем скоро во всех европейских магазинах появятся румынские бананы. В Тимишоаре построены камеры для их созревания.

"У нас есть легкий доступ в Венгрию и Сербию. Отныне мы будем ближе к нашим клиентам", - объяснил Марек Шульц, управляющий директор компании Citronex.

Новый распределительный центр оборудован высокотехнологичными 26 сдвоенными камерами для созревания Penthouse System (по 44 поддона в каждом) и помещениями с 216 паллетами для хранения зеленых бананов и ананасов.

"В нашем распоряжении находится самый большой центр созревания в Румынии. Каждую неделю здесь будут созревать 75 000 коробок бананов. Мы используем в Румынии наши знания и опыт в сфере выращивания и хранения бананов, которые мы приобрели уже в течение последних 20 лет в бизнесе. Наше большое преимущество - это высокое качество и полный контроль над цепочкой поставок, что очень важно для супермаркетов, которые являются нашими основными клиентами", - сказал Шульц.