Транзит газа через Украину обсудят в январе

Экспертная встреча может пройти за неделю до трехсторонних переговоров РФ-Украина-ЕК по газу.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК) на министерском уровне может пройти 21 января в Брюсселе. Об этом заявил РИА Новости источник в ЕС.

Также сообщается, что эта "встреча может быть подготовлена экспертными переговорами", которые могут состояться "за неделю до" политической трехсторонки.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в середине декабря пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне.

Ранее в ЕК уточнили, что "продолжающийся долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным образом является очень важным для энергетической безопасности ЕС".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Предыдущие трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли в июле в Берлине.